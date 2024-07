Turkish Airlines invita a los fanáticos de las producciones a conocer Turquía y sus diversas ciudades con templos, palacios, bazares y playas. La aerolínea ofrece la posibilidad de conocer 53 destinos a lo largo del país y, en el caso de Estambul, un programa especial llamado Touristambul para que aquellos viajeros que tengan una escala mayor a seis horas puedan visitar los principales emblemas de esta ciudad con un tour totalmente gratuito.

Además, la aerolínea cuenta con una selección de las mejores novelas turcas en su diverso sistema de entretenimiento a bordo para comenzar a vivir la experiencia durante el viaje.

De esta manera, los fanáticos de las novelas turcas más populares en la Argentina pueden conocer Estambul, Antalya y Esmirna, que son solo algunos de los escenarios idílicos en los que se desarrollaron estas historias.

Al visitar un país nuevo existe el turismo tradicional por sitios de interés histórico y cultural. Sin embargo, en la actualidad hay una tendencia en auge relacionada con visitar los lugares de locación de series y películas.

En esta nueva ola se destaca Turquía, con sus populares series y novelas que, en los últimos años, cautivaron a los argentinos. En poco más de una década, se ha convertido en una potencia del género de las telenovelas y es ya el segundo mayor exportador mundial de ficción televisiva, por detrás de Estados Unidos.

Mientras que las telenovelas latinas tradicionales suelen grabarse en estudios, las ficciones turcas utilizan escenarios reales, haciendo de Turquía un protagonista más de la trama. Esta distinción aporta realismo y dinamismo a las historias y atrae a los espectadores por la belleza de los escenarios.

Estambul, la ciudad situada en dos continentes

Estambul, antigua capital y ciudad emblemática, es la estrella de muchas producciones. Hakan el protector es una serie popular desarrollada en las calles de Estambul. De hecho, la serie gira en torno a la mítica mezquita, y antigua basílica cristiana, Hagia Sophia. En numerosas ocasiones se podía ver al protagonista recorriendo los pasillos de los bazares de la ciudad o caminando a lo largo del Bósforo.

Tekirdag, el escenario de fondo en la ficción Traicionada

Traicionada se grabó mayormente en Tekirdag, una ciudad costera en la región del Mármara, Turquía. Su pintoresca bahía está rodeada por el gran promontorio de la montaña, y fue allí donde los personajes desentramaron esta profunda historia.

Antalya, la gema a orillas del Mediterráneo

Antalya fue escenario de Love is in the air, una de las novelas turcas más populares entre los argentinos. Allí, los protagonistas, Eda y Serkan, viajaron para cerrar un importante trato para su compañía y también tuvieron tiempo para recorrer sus lugares más importantes. Durante estos episodios, el espectador pudo ser testigo del Templo de Apolo o de la catarata Kurşunlu.

Esmirna, la perla del Egeo

Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía, tiene mucho para ofrecer a los visitantes como centro cultural en el que mezquitas y bazares salpican los bulevares llenos de palmeras y antiguas ruinas griegas. Allí se grabó la novela El cuento de la isla que sigue la historia de Haziran y Poyraz. En todo momento, el público experimenta el choque y la fusión de las culturas urbana y rural, y la tensión entre modernidad y tradición en escenarios con una belleza natural y arquitectónica impactante.