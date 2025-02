Emirates propone que sus pasajeros conozcan los atractivos de Dubái de una manera diferente. Hasta el 26 de febrero, aquellos turistas que adquieran un boleto ida y vuelta en Primera Clase o Clase Ejecutiva, tendrán la oportunidad de obtener una estadía gratis en el JW Marriot Marquis. Por su parte, quienes que viajen en Clase Económica Premium o Clase Económica, recibirán una noche de cortesía en el Holiday Inn Festival City.

Lo cierto es que esta oferta estará válida para todos los boletos de ida y vuelta con destino o escala en Dubái por más de 24 horas, para viajes entre el 22 de febrero y el 29 de marzo de 2025. Además de esta propuesta, la compañía aérea ofrecerá otras promociones con sus dos programas de fidelización.

¿Cómo el itinerario en los programas de fidelización de Emirates?

My Emirates Pass

Presentando la tarjeta de embarque de Emirates, es posible acceder a descuentos exclusivos en Dubai y los Emiratos Árabes Unidos hasta el 31 de marzo de 2025. Las opciones incluyen tarifas especiales en atracciones familiares como At The Top Burj Khalifa, The Palm Monorail, The View at The Palm y City Sightseeing; disfrutar del sol en el parque acuático Aquaventure en Atlantis The Palm; y experimentar los parques temáticos como IMG Worlds of Adventure y Dubai Parks & Resorts.

Por otra parte, también se podrán disfrutar de las más de 600 ofertas habituales. Por ejemplo, esta temporada, se podrá visitar de forma gratuita el Vision Pavilion en Expo City.

Skywards Partners

Los miembros del galardonado programa de lealtad Emirates Skywards pueden acumular millas a través de su red de socios globales en hoteles, aerolíneas, alquiler de autos y compras de productos y servicios en el Dubai Duty Free, Skywards Everyday, Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays.

Estas millas pueden canjearse por boletos premium, pedido de ascenso de cabina o entradas a conciertos y eventos deportivos. Además, durante la estancia en Dubai se pueden acumular millas con otras empresas asociadas como entre otras.