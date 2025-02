Emirates Skywards, el galardonado programa de fidelización de Emirates, y ALL, el galardonado programa de fidelización y plataforma de reservas de Accor, han llevado su asociación a nuevas objetivos, ofreciendo a los miembros, ventajas adicionales y oportunidades para maximizar sus recompensas a través de conversiones fluidas.

A raíz de esta colaboración, los miembros de Emirates Skywards, que también son miembros de All, pueden convertir sus millas Skywards en puntos All Reward, desbloqueando experiencias en la extensa red de Accor de más de 5600 hoteles en más de 45 marcas. Es decir, que por cada 4000 millas Skywards, los miembros recibirán 1000 puntos de All Reward para disfrutar en eventos y demás.

Por su parte, los miembros de ALL también pueden convertir sus puntos ALL Reward en millas Skywards: 4000 puntos ALL Reward equivalen a 2000 millas Skywards. Las millas Skywards pueden canjearse por una amplia gama de recompensas, incluidos billetes de avión en Emirates y aerolíneas asociadas, mejoras de clase, tarjetas de regalo, estancias en hoteles, hospitalidad en eventos deportivos o culturales.

¿Qué dijeron los representantes de Emirates Skywards y ALL sobre esta nueva alianza?

“En Emirates Skywards, estamos constantemente explorando nuevas formas de ayudar a nuestros miembros a maximizar el valor de cada milla Skywards ganada y canjeada. Los miembros de Skywards ahora pueden esas millas en puntos ALL Reward y acceder a estancias excepcionales en hoteles de más de 45 marcas de Accor en todo el mundo, disfrutar de experiencias ilimitadas y mucho más", expresó Nejib Ben Khedher, vicepresidente sénior de la división Emirates Skywards.

Mehdi Hemici, director de fidelización y comercio electrónico de Accor, también valoró la nueva alianza con Emirates. "Esto supone un hito importante en nuestro compromiso de enriquecer nuestro programa con socios líderes del sector. Nuestros miembros podrán ganar y canjear fácilmente sus puntos y millas, lo que les abrirá un apasionante abanico de oportunidades en nuevos destinos donde opera Emirates. Esta asociación llevará la membresía al siguiente nivel”, cerró.