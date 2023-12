Ante la decisión del Banco Central de someter las operaciones de cambio a autorización previa, el turismo es una de las principales actividades afectadas ante su imposibilidad de realizar transacciones.

En este sentido, Mensajero dialogó con Marcelo Sonenblum, director de Tip Travel, Carlos Alonso, presidente de Tucano Tours, y Matías Duek, CEO Grupo GEA Latam, para analizar la actividad turística-económica durante el primer día de Gobierno de Javier Milei.

Sonenblum indicó que esta decisión impacta de lleno en el sector, que se vio directamente “paralizado”, y enumeró dos claves: “Primero, no hay cambio. Segundo, la actividad del Banco Central está restringida, según un comunicado que sacaron, y al no haber reglas, tampoco nadie ni compra ni vende”.

“Estamos virtualmente en un feriado cambiario porque tampoco nadie paga nada, o sea, los clientes están a la espera, y los operadores también estamos a la espera”, agregó y explicó cómo están trabajando durante esta jornada.

“Estamos operando cobrando sólo en dólares, la única moneda que recibimos es dólar por transferencia bancaria, las tarjetas por supuesto están suspendidas, los cobros en pesos están suspendidos, salvo las emisiones de BSP que las aerolíneas sostengan el tipo de cambio Amadeus, pero el resto está suspendido a la espera de las nuevas medidas”, explicó.

Por último, estimó que apenas se confirmen las nuevas medidas se regularizará la situación.

A su vez, el titular de Tucano Tours puso paños fríos a la situación: “Las transferencias, ya se hicieron la semana pasada, ya todo lo que se vendió ya se transfirió porque se sabía o se presumía que este lunes iba a haber un feriado bancario, bueno, esto es más o menos lo mismo”.

Asimismo, puntualizó: “Por un día, te lo puedo asegurar que ni nosotros ni ningún operador, le mueve la aguja a esto, no va a pasar absolutamente nada. En aéreos está el cambio de día, ese no es problema, el que quiere un boleto lo emite, y el que no quiere un boleto y quiere esperar no lo emitirá”.

En tanto, Duek también habló de un mercado “parado” y se mostró expectante por la situación. “El mercado en general se maneja más en pesos y esto pone un freno cuando se vayan regularizando las cosas. Pero hoy, en este momento, el mercado está parado y veremos un poco cómo se van desenvolviendo las cosas y de qué forma y en qué tiempo, la verdad que hoy es muy difícil saberlo”, comentó.

En este marco, intentó mantener la calma porque se tratan de apenas tres horas de la medida, aunque alertó: “Obviamente, si el mercado está parado por una semana o un mes, es algo muy complicado, porque como todo negocio, tiene que seguir girando. Pero al momento, no se sabe”.

“Se esperaban anuncios para hoy, ahora hablan que va a haber anuncios mañana. El Banco de la Nación ya publicó cambio, que es el mismo cambio del jueves, alrededor de 400. El Banco Central anunció que los pagos están a revisión individual”, añadió.

Para finalizar, remarcó: “Se entiende que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de política económica. Y esperemos que haya resoluciones rápidas para que el mercado pueda volver a operar porque son muchas las empresas que viven y muchas personas que viven en el mercado turístico, tanto resistivo como emisivo y es necesario que la rueda funcione”.