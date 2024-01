En el marco del debate dentro del plenario de comisiones que discute la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, Ricardo Maldonado, abogado especialista en turismo, quien se desempeñó durante más de 42 años en el ex-Ministerio de Turismo, advirtió sobre los peligros que podría traer la derogación de la Ley 18.829 de agentes de viajes.

En este sentido, el letrado señaló que “le preocupan” ciertas situaciones y aclaró que no representa a ningún sector político, solo a la actividad. “Hoy no hay agentes de viajes en el país, cualquier persona compra un paquete turístico en cualquier lado. En un kiosco sin profesionalización, sin calidad de servicio y con la posibilidad de estafa permanente”, expresó frente a diputados.

Asimismo, remarcó que el Estado pierde la capacidad de control y que el mundo no puede no puede sostenerse sin contralor de la actividad privada, por lo que puntualizó en los segmentos “vulnerables” que representa el turismo estudiantil y de la tercera edad.

“El Estado no siempre es intervencionista, el Estado es defensor de derechos protectorios”, aseguró y agregó: “Todo el mundo tiene fiscalización y control, no es mala palabra. Que Estado y privados no puedan trabajar juntos es mentira. Y se lo digo con conocimiento de causa. Eso es mentira, se puede trabajar juntos”.

De este modo, puntualizó en el riesgo que corre el segmento de los jóvenes: “En marzo comienza venta de turismo estudiantil”, y continuó: “Es el chico más asegurado del mundo. Porque tiene un fideicomiso que, si una empresa no responde por su incumplimiento contractual, o por concurso, o por quiebra, al menos se le brinda lo básico. Y lo digo con mucha experiencia, porque acá pasamos la gripe A, pasamos la ceniza y los chicos ya han viajado”.

LAS REFORMAS QUE PROPUSO

Por otra parte, Maldonado explicó que la Ley Ómnibus debería tener “cuatro o cinco” reformas para el turismo y enumeró: