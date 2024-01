La Rioja se transformó en la primera provincia en aprobar la legislación para imponer su moneda local y hacerle frente a la crisis económica.

Como es de conocimiento nacional, el enfrentamiento entre Ricardo Quinquela y el flamante mandatario, la provincia cuyana impondrá su nueva moneda llamada Bono de Cancelación de Deuda (Bocade) que servirá para todas las industrias locales.

Si bien se trata de una noticia muy reciente y que no tiene definiciones oficiales, Mensajero dialogó con Leopoldo Badoul, presidente la Cámara de Turismo de La Rioja, y otras fuentes locales.

Dentro del empresariado turístico local, hay opiniones divididas acerca de la decisión, aunque coincidieron que aún no hay mucha información al respecto, ni detalles de cómo se implementaría.

Lo cierto es que el miércoles, en las últimas horas del día, desde el gobierno provincial citaron a una reunión a todas las cámaras y asociaciones “medio a las apuradas” para hablar sobre “otro tema” relacionado con el turismo, explicó Badoul.

Desde el Gobierno les pidieron al empresariado que apoyen la medida, aunque al respecto no hay una postura clara. Por el momento se piensa que algunos la apoyarán, mientras que otros no.

CÓMO AFECTA AL TURISMO

Puntualmente en el turismo, el dirigente analizó que en el receptivo - que representa al 70 % de la actividad en la provincia - no representaría un problema: “La gente que viene de afuera viene con la moneda argentina, no va a entrar con moneda local. Y el turismo local es muy bajo, así que no creo que tenga gran influencia en el receptivo”.

En este sentido, el conflicto se podría dar en el emisivo: “De acuerdo a lo que viene avizorándose desde lo que propone el Gobierno, ellos estarían en posibilidad de cambiar en el banco local en 48 horas la moneda local a dinero nacional. Si eso se cumple, creo que no habría tampoco problema”.

¿BUENA O MALA MEDIDA?

Por otra parte, otra fuente fue un poco más pesimista: “La Rioja es un pueblo de Córdoba, si querés comprar una maceta, viene de Córdoba. Entonces el proveedor de Córdoba no te la va a tomar porque no les sirve, es papel pintado para ellos. Cuando la gente empieza a moverse en esa moneda, se la van a querer pagar al 30 %, al 50 %. Para mí lo personal es una medida incorrecta de todo punto de vista, no tiene respaldo de Nación”.

A su vez, Badoul opinó: “No nos va a afectar. Nosotros vivimos en esta provincia y tenemos que acatar las reglas que imparta el gobernador. Ahora, si la cuasimoneda a la larga afecta a la economía de La Rioja, porque yo no soy economista, ahí me preocuparía”, y continuó: “No somos el sector más preocupado en este sentido. Están los supermercados, las farmacias, la gente que va a trabajar con el habitante local, que va a cobrar. La Rioja tiene un alto porcentaje en empleo público que van a cobrar en cuasimonedas y nosotros dentro de todo tenemos la ventaja de recibir los pesos de los turistas que vienen”.

ACTUALIDAD DEL TURISMO EN LA RIOJA

Para finalizar, lamentó el mal desarrollo de la temporada que está atravesando la provincia, que si bien no es tan impactante en la estadística de camas ocupadas, si lo es en el gasto per cápita.

“Estamos padeciendo una temporada que ha bajado bastante por toda la cuestión económica general. Somos un destino que estábamos levantando la nariz en baja temporada, en verano, porque el norte tiene esa connotación de ser un lugar caliente y todo lo demás, y por suerte lo íbamos remando a eso e íbamos mejorando mucho”, rememoró.

Por último, concluyó: “Este año sin duda hubo una baja, y quizás la baja no se note tanto en la ocupación sino en la calidad del turista que viene, porque por ahí el turista local se viene adentro de La Rioja no gasta nada, pero si ocupa una cama y esa cama achica la brecha del interanual”.