A poco más de un mes del comienzo de la temporada de verano, los argentinos que vacacionarán en el país no dudan y aseguran sus viajes. Los principales destinos más demandados son en la Patagonia, Bariloche, El Calafate y Ushuaia, mientras que también hay un leve interés por el norte.

Mensajero Turístico dialogó con representantes de Delfos, TKT Travel y Top Dest, quienes informaron que hay pocos tickets aéreos disponibles para la temporada de verano, aunque descartaron la influencia del Cyber Monday y reconocieron que la venta es “fuerte”.

En este marco, Guillermo Cristiani, director comercial de Delfos, anticipó: “La tendencia es el sur, que saca ventaja por el clima a diferencia del norte. La demanda está siendo bastante activa y ya no quedan muchos lugares tampoco, tanto en los aéreos como en la hotelería, sumado al volumen de venta del extranjero, de los países limítrofes".

“Todo depende de la parte climatológica, tanto el NOA como el NEA, son destinos que la gente elige más, aunque la prioridad sea el sur, y para esta época los calores son pesados”, señaló; y aclaró que a la costa bonaerense o patagónica, la gente opta por ir en auto o micro y las operaciones son más de alquiler y no hotelería.

Sin embargo, Daniel Montero, gerente de TKT Travel, añadió que la sorpresa para esta temporada fue Jujuy, que duplicó sus ventas a comparación del último año.

“La venta viene bien, con una demanda sostenida para los clásicos destinos, como Iguazú, Bariloche. Están muy bien Salta y Jujuy con el tema de carnaval. También, El Calafate, Ushuaia y Mendoza”, destacó y puntualizó que el norte tiene puntos como la Quebrada de Humahuaca, en donde la amplitud térmica es muy grande.

En este sentido, remarcó la importancia del desarrollo de las rutas del vino en ambas provincias. “Cada vez se están consolidando más en ese aspecto, indudablemente han hecho un buen trabajo en los últimos años”, aseveró y reveló que son optimistas en seguir con un alto nivel de ventas luego de que finalice el proceso eleccionario.

Por su parte, Lorena Viudez, gerenta del departamento de la Argentina y Brasil de Top Dest, sumó: “Tenemos cupos aéreos a los principales destinos de cara a la temporada de verano, como Bariloche, El Calafate y Ushuaia. La venta viene fuerte, sigue eligiendo los destinos argentinos la gente. No hay casi aéreos, nosotros tenemos cupos en aéreos y hoteles, nos favorece".

Además, reconoció que los destinos del norte como Salta e Iguazú “se mueven”. “Iguazú es un destino que se vende todo el año, por más de que digan que hace mucho calor. Es un viaje corto, de tres noches y La Patagonia son paquetes de siete noches, viene muy fuerte la venta”. En tanto, comentó que empezaron a vender más La Rioja y San Juan o la Quebrada de Humahuaca durante el año, como un destino no tan tradicional.

Por último, se refirió a cómo continuará la venta después de las elecciones y advirtió que muchos hoteles nacionales tienen tarifas en dólares. “Si hay una devaluación, obviamente va a aumentar. El viajero que quiere pagar todo, cierra la operación lo antes posible”, concluyó.

CYBERMONDAY Y EL IMPACTO EN LOS VIAJES

Desde las tres empresas reconocieron que no aumentó el caudal de ventas: “A los destinos nacionales los están opacando las compras de viajes al exterior. La tendencia es hacia afuera, teniendo en cuenta que la hotelería al estar tan alta no hay muchas promociones", indicó Cristiani. “No traccionó lo que esperábamos, la venta ya venía sostenida”, agregó Montero.