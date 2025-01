El Gobierno sabe que uno de los puntos donde tendrá mayor pelea será en la de aprobar la nueva Reforma Laboral. Pese a que todavía falta que se discuta en Diputados y sea aprobado en el Senado, referentes de la Secretaría de Trabajo comenzaron a dialogar con empresarios y sindicatos para seguir discutiendo los nuevos puntos presentados por La Libertad Avanza en el proyecto Ley de Promoción de Inversiones y Empleo por parte.

El documento salió desde el corazón del oficialismo y el objetivo es reducir los costos de trabajo a través de una modernización de las relaciones laborales, entre otros puntos. Para eso, la Ley de Contrato de Trabajo n.º 20744 es uno de sus principales focos a modificar, en el cual se busca una mayor flexibilidad, fragmentación de las vacaciones, creación de banco de horas y estímulos fiscales para las nuevas contrataciones.

“Las expectativas que tenemos son altas. Continuamente estamos teniendo instancias de diálogo y negociaciones con sindicatos y empresarios para conseguir que salga la reforma. Estamos permanentemente en un diálogo abierto entre ambas partes”, confirmaron desde la Secretaría de Trabajo sobre lo presentado por la diputada Romina Diez y avalado por 14 legisladores de la cámara baja que responden a la LLA, entre ellos José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, presidente del partido.

Qué cambios propone la nueva Ley de Contrato de Trabajo en Argentina

El proyecto presentaría consigo una serie de modificaciones en relación con la contratación entre empleador-empleado. El capítulo I, que habla sobre la Modernización Laboral, es uno de los puntos que todavía continúa en disputa, por lo cual sería centro de cambios en caso de que se apruebe el paquete presentado por el oficialismo en el Senado.

Por ejemplo, el artículo 12, que habla sobre la irrenunciabilidad, expresa que “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”.

El art. 103 bis, por ejemplo, denomina el concepto de beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables en dinero, que brinda el empleador al trabajado. Con esto, no se pagarán aportes y contribuciones a la seguridad social.

El art. 10, por ejemplo, menciona el tema de las vacaciones, en la que "el empleador deberá conceder el goce de las vacaciones en cualquier momento del año y hasta el 30 de abril del año siguiente. Incluso, afirma que el periodo vacacional de cada trabajador podrá otorgarse en forma fragmentada y por periodos no inferiores a una semana.

Por su parte, el art. 208 del proyecto libertario también hace referencia a las remuneraciones por accidentes o enfermedad. Incluso, afirma que los certificados médicos podrán estar auditados por la Secretaría de Trabajo. También se presentó cambios con relación a la deducción de las indemnizaciones, presente en el art. 255, como así también la posibilidad de acceder a créditos fiscales para los empleadores.

El amparo legal que puede presentar la nueva Ley de Contrato de Trabajo

Pese a que todavía faltan sesiones para la aprobación al proyecto de ley del oficialismo, la parte legal también es otro de los que pone foco al tema. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, charló con Mensajero y dejó en claro su punto de vista sobre lo que podría pasar en los trabajadores, en caso de que el paquete de modificaciones quedase aprobado.

“Nadie afirma que esta reforma laboral es positiva para los trabajadores. Ni siquiera el gobierno. Eso sí, para las personas que tienen trabajo la ley solo implica pérdida de derechos. Ningún aspecto de la reforma supuso la creación o ampliación de un derecho”, expresó Cremonte sobre los pocos beneficios que tendrían los trabajadores en caso de que se apruebe el paquete de modificaciones en el Senado.

Incluso, Cremonte también marcó que la palabra modernización es más un retroceso a los derechos de los empleados y que solamente serían beneficiados los empleadores. “Los únicos beneficiados fueron los empresarios, que tienen menos límites para la explotación de la fuerza de trabajo. ⁠La reforma se tituló como una modernización, aunque más bien supuso un retroceso”, comentó.