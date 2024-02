Pathfinders: nuevo producto turístico que facilita los negocios en Latinoamérica

América Latina es una de las regiones emergentes más versátiles del planeta. Dinámica y diversa, con talento joven, abundante riqueza natural y vitalidad empresarial. En este contexto, el escenario global presenta hoy una oportunidad única para cerrar brechas históricas a través de un crecimiento sostenible e inclusivo.

Ante este escenario, Latam PR desarrolló Pathfinders, un innovador producto destinado a promover el turismo en los países del continente.

La CEO de EM Marketing & Communication y Presidenta de Latam PR, Elsa Petersen, indicó: “Como miembros de Latam PR estamos orgullosos de presentar Pathfinders a nivel global. Estamos convencidos que traerá muy buenos resultados y, sin dudas, facilitar la llegada de destinos, hoteles y empresas del sector que estén interesadas en el mercado latinoamericano”.

Dos propuestas para desembarcar en Latinoamérica

Pathfinders ofrece dos posibilidades diferentes para aquellos destinos, hoteles o empresas vinculadas a la industria del turismo que estén interesadas en generar nuevos negocios en la región.

“Contamos con un producto para quienes no conocen Latinoamérica: un viaje experiencial con la idea que vengan a conocer nuestras culturas y nuestros países, para así detectar las grandes oportunidades que nuestro continente tiene para ofrecer. En este caso, ofrecemos también organización de reuniones de negocios one on one; workshops y roadshows en varios países al mismo tiempo”, explica Petersen.

Para quienes ya tienen o han tenido contacto con Latinoamérica y buscan potenciar su presencia en la región, desde Latam PR cuentan con otra propuesta.

“El segundo producto es para quienes ya conocen. Les ofrecemos un plan a medida, con infinidad de oportunidades, desde organizar un evento temático hasta ser parte de las más importantes ferias de turismo en el continente”, señala Petersen.

De Latinoamérica, al mundo

Latam PR ya está promocionando Pathfinders en España y desde la red ya anunciaron que en poco tiempo se estará presentando en otros países de Europa y Asia. “Estamos muy entusiasmados con este nuevo producto y creemos que muchos podrán acceder a nuevos mercados y crecer a partir de nuestro apoyo y acompañamiento en la región”, concluye Petersen.