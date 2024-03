Modo vuela: la diferencia de viajar a la Copa América con expertos

A días de haber comenzado la venta de entradas para los partidos de la Copa América, que tendrá a la Selección Argentina como uno de los principales atractivos, la Conmebol dio a conocer que rápidamente los fanáticos adquirieron más de 600.000 tickets en 24 horas.

Es notorio el interés del público por vivir una nueva fiesta del fútbol, que este año será entre junio y julio, y en la que nuestro país intentará quedarse con el bicampeonato. Este campeonato también será la última Copa América de Lionel Messi como jugador de la Selección Argentina.

Ante esta situación, muchos comenzaron a averiguar y adquirir paquetes hacia Estados Unidos, país sede de la competencia. Para conocer más sobre la comercialización, Mensajero dialogó con Gonzalo Velázquez, director de Modo vuela, agencia de viajes especialistas en eventos deportivos.

En primer lugar, el ejecutivo destacó que los pasajeros adquirieron principalmente paquetes para la primera fase, es decir, los primeros tres partidos. “Nosotros arrancamos con una preventa a fines de enero, primeros días de febrero. Se vendió muy bien, de acuerdo a las expectativas”, explicó.

La ilusión es mucha, porque, además de ser el The Last Dance continental de Lionel Messi, en la anterior Copa América, que fue la que se ganó después de casi 30 años, no hubo hinchas. “El argentino no lo vio ganar la Copa América porque fue sin público”, comentó Velázquez.

Asimismo, analizó que son muchos los que esperan estar presentes en la definición del torneo: “Yo creo que hay mucha expectativa, el público quiere ver jugar al equipo. Hay mucha fe".

Además, detalló que si bien tienen paquetes para la final, proporcionalmente, es menos cantidad, alrededor de un 15 %.

“Hay pasajeros que se están guardando para ir a la semifinal y final, que será en Nueva York y Miami, respectivamente, y que son destinos que se pueden combinar. En estos casos, los tickets del último partido se liquidan con el correr del tiempo y de la copa”, agregó.

A diferencia de la última Copa del Mundo en 2022, se desprenden dos situaciones. La primera es que no hay octavos de final, ya que son 16 países participantes y no 32; y la segunda, que las distancias de las sedes en Estados Unidos son mucho más alejadas que en Qatar.

La Argentina juega el partido inaugural en Atlanta, el segundo en New York, el tercero en Miami y dependiendo del resultado, si sale primero en la fase de grupos le tocará Houston y si concluye segundo, en Dallas.

En esta línea, Velázquez agregó: “Argentina va a hacer base en Miami y si bien las distancias no son lejanas, estamos hablando de que a Atlanta se podría llegar en bus o en auto, pero en general, las distancias en Estados Unidos se cubren en avión”.

A su vez, ante la posibilidad latente de que la Argentina juegue la final (llegó a esa instancia en cinco de las últimas siete ediciones) Miami recibirá un caudal de turistas muy importante: “Va a explotar. Muchos, a último momento, que van a decidir viajar Todos imaginamos ese escenario”, señaló.

EL DIFERENCIAL DE VIAJAR CON MODO VUELA

Por último, desde la agencia de viajes explicaron su potencial para los eventos deportivos y les recomendaron a los turistas contratar los servicios de forma segura y responsable: “En primer lugar, llamen a una agencia conocida, responsable, como somos nosotros, que tenemos trayectoria, dado que en este tipo de eventos las entradas son una cuestión muy delicada”.

Además, recomendó a los pasajeros que certifiquen que van a tener garantizados los tickets y que, cuanto con más tiempo de anticipación se contrata, mejores tarifas se consigue. Además, si quieren tener un paquete armado que consulten con especialistas como lo es Vuela.

En esta línea, diferenció los viajes de las experiencias: “Nosotros le damos un valor agregado, ofrecemos experiencias únicas porque además incluimos charlas con exjugadores, damos un kit de viaje con camisetas y tenemos buenas ubicaciones en los estadios, entre otros diferenciales. Nos dedicamos a que el pasajero lo viva como una experiencia”.