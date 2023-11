Marriot Bonvoy lanza su ciudad virtual para un reconocido videojuego

Marriot Internacional, la cadena hotelera con presencia en el Caribe y Latinoamérica se ha convertido en la primera empresa hotelera en lanzarse al universo Fornite con Marriott Bonvoy Land, un parque virtual dentro del popular juego que representa cuatro de las más de 30 marcas de la cadena.

Louise Bang, Chief Sales and Marketing Officer de Marriott International en el Caribe y Latinoamérica, declaró: "Fortnite es más que un juego: es un lugar para escapar, para descubrir y un lugar que desafía las realidades físicas. Del mismo modo, Marriott Bonvoy es más que una cartera de marcas hoteleras: sus llaves desbloquean nuevas experiencias y el inicio de aventuras que pueden llevarte a cualquier parte".

Además agregó que están compartiendo la magia de sus marcas para que la próxima generación de viajeros pueda interactuar con su diversa cartera de hoteles y ofertas únicas, sin importar donde se encuentren ya que ofrecen 500 propiedades en 37 países.

El parque virtual Marriott Bonvoy Land incluye cuatro propiedades con minijuegos temáticos en cada una. Las marcas representadas son Westin Hotels & Resorts, Autograph Collection Hotels y Moxy Hotels.

Los jugadores podrán a prueba su resistencia a través de una carrera, saltando sobre colchonetas de yoga en la piscina del hotel o recorriendo el gimnasio Westin WorkOut. La marca Westin busca ser sinónimo de bienestar, y sus hoteles, se caracterizan por ofrecer experiencias de relajación y desconexión.

Como ejemplo de estas propiedades en la región se encuentra el Westin Porto de Galinhas en Brasil, situado a las orillas del océano Atlántico en una de las playas más famosas del noreste del país. El hotel ofrece experiencias pensadas para que los huéspedes puedan recargar energías.

En el Autograph Collection, los jugadores exploran una serie de habitaciones inesperadas en diferentes destinos en búsqueda de objetos únicos que se hacen eco de Exactly Like Nothing Else, lema que caracteriza a la marca.

Los hoteles de Autograph Collection son hoteles boutique con diseño único y una historia que contar. En la región del Cribe y Latinoamérica resalta el Hotel Punta Islita una serie de villas independientes en medio de un bosque tropical frente al océano Pacifico; una propiedad que invita a disfrutar de la naturaleza en un ambiente de lujo.

En Moxy, los jugadores se desafían unos a otros con una divertida búsqueda de objetos, en la que un jugador se transforma en flamingo o plátano, mientras el otro intenta descubrir su disfraz. Todo ello, mientras los jugadores descubren el ambiente animado que caracteriza a esta marca.

Moxy es una marca de hoteles experienciales, divertida, accesible y elegante, pensada para viajeros que buscan conectar de una forma auténtica con el destino que visitan. El primer hotel de Moxy abrirá en la región en 2025.