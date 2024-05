Llano: "Es indispensable que los senadores rechacen la Ley"

De cara al paro total que tendrá lugar el próximo 9 de mayo, el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, se dirigió a los senadores para evitar la aprobación total de la Ley Bases.

En conferencia de prensa, Llano manifestó: “Aerolíneas ya fue privatizada en dos oportunidades en año 90 y 2001, las dos fracasaron como también va a volver a fracasar si la privatizan ahora”.

De esa manera, continuó: “Le estamos pidiendo a los senadores que sean consientes que tienen que defender la comunicación que hay con las provincias, con todo el turismo, con toda la necesidad que tiene el interior del país”.

Bajo ese marco, sentenció: “Este Gobierno está vaciando el país, abrió los cielos y eso, en la parte aeronáutica, significa abrir la importación porque van a venir empresas extranjeras, se van a llevar los pasajeros, se van a llevar los dólares, que es algo indispensable para este país y van a quitar fuente de trabajo”.

De esa manera, confirmó que adhieren al paro del próximo jueves convocado por la CGT y adelantó: “Todos los vuelos se verán afectados, porque también defendemos Intercargo que la quieren privatizar. Esto es un avasallamiento a los derechos de los trabajadores y a una propiedad que es de todos los argentinos como aerolíneas argentinas”.

Finalmente, aseguró: “Vamos a tratar de reunirnos con los senadores para que entiendan, hacerles entender que es indispensable que rechacen esta ley porque atenta contra la comunicación el transporte y la carga del país”.

Por su parte, el secretario general de APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico), Ricardo Cirielli, indicó que existe un “doble juego con el DNU”.

Además, señaló: “Abrieron los cielos en las nueve libertades del aire, eso significa que pueden venir aviones chilenos, con matricula chilena y tripulaciones chilenas, de tal manera que no va a ser viable ni aerolíneas, ni ninguna empresa nacional”.

Bajo ese marco, enfatizó: “Hay intereses muy poderosos, está la embajada de los Estados Unidos atrás, por eso dejan que Latam ocupe nuestro espacio. La verdad que no nos llama la atención, vemos que se rajan las vestiduras la prensa con una actitud xenofóbica diciendo que atendemos al 2% de los extranjeros en el Hospital Posadas y nada dicen que le entregaron a Chile, a Ecuador y la semana que viene a Perú los cielos argentinos”.

Sin embargo, aclaró: “No es la primera vez, no va a ser la última. Hay una entrega de soberanía de autonomía. Los gremios aeronáuticos vamos a apoyar a los gremios obreros en la lucha y particularmente en la defensa de los cielos argentinos. Esto no se trata de un interes sectorial, no estamos por nuestro salario o derechos solamente, pero sí hace inviable cualquier operación en la Argentina de desarrollo autóctono que nos permita dar conectividad”.