La semana pasada, horas después de haber concluido el período XXL esperado por todos los que componen la cadena turística, sorprendió una conferencia de prensa en las oficinas de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

Del encuentro participaron dirigentes de la entidad, pero también Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).

Esta unión entre empresariado y trabajadores marcó un punto de quiebre en la calma que venía manteniendo el sector ante la coyuntura que se vive en el país, principalmente focalizados en lo que va a ocurrir en los próximos meses.

“No es la foto de este fin de semana, sino la película”, dijo Fernando Desbots, presidente de Fehgra sobre las cifras positivas de los seis días, en contraste con el temor por lo que viene.

Sobre las cifras de estas jornadas, explicó que están muy preocupados como empresarios, porque no hay consumo porque la población se empieza a retraer. Aunque, aclaró: “Este fin de semana fue un bálsamo y no fue en todos lados. No hubo gasto o consumo, sino solo turismo de cercanía”.

LOS NÚMEROS QUE PREOCUPAN A LOS HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS

En el marco de la conferencia se presentó un reporte en el que se tomaron en cuenta las cifras del Indec. De esta manera, se puntualizó en que el país está en recesión desde diciembre, con una caída interanual del 4,5 % en la actividad económica a nivel nacional. En particular, en lo vinculado al rubro alojamientos, la estadística marca que alcanzó el 8,5 %, el doble del promedio de todas las actividades.

Este porcentaje, explicaron que se dio principalmente por el desplome del turismo interno. En el detalle, en enero, la caída interanual de la actividad fue en el NOA: -20,3%; CUYO: -18,2%; Centro: -10,4%; NEA: -9,4%: Provincia de Buenos Aires: -7%; Patagonia: -5,6%; CABA: -3,2%.

De acuerdo con lo que se expuso en la conferencia, la hotelería y la gastronomía representan el 3 % del Valor Bruto de Producción (VBP), el 4% de los puestos de trabajo totales del sector privado, y es el cuarto sector de la economía según intensidad del factor de trabajo (relación de producción y empleo). “El complejo turístico es el tercer exportador y generador bruto de divisas”, aseguraron.

Por su parte, Barrionuevo aseguró que se está viviendo una pandemia sin virus y por eso quieren prevenir lo que ya se vivió durante el COVID-19.

"Le queremos plantear al presidente, antes de que sea tarde, que con esta desocupación y falta de consumo vamos camino a un país donde los trabajadores y las PyMEs no pueden pagar el ajuste”, remarcó.

Ambos dirigentes plantearon que esto es una advertencia, aunque Desbots también confirmaron que están en diálogo con los interlocutores directos que es la Subsecretaría de Turismo y también las carteras turísticas en cada provincia.

SCIOLI CONVOCÓ A LOS DIRIGENTES DEL TURISMO

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, convocó el sábado a los empresarios del sector turístico "a sumarse a la readecuación de precios y promociones de financiamiento que se están implementando en distintos sectores del mercado".

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Turismo aceptaron la iniciativa para trabajar juntos y hacer "el esfuerzo conjunto necesario para poner en acciones la temporada baja del sector y seguir fortaleciendo la actividad".