Guillermo Dietrich, exministro de Transporte del Gobierno de Mauricio Macri, habló sobre los gastos que genera Aerolíneas Argentinas en el estado, el manejo de los sindicatos en las decisiones de la empresa, y la posible solución para él: la “reestructuración”.

"Aerolíneas Argentina es un problema, que si no se resuelve estructuralmente, será un problema para el estado o para el privado". Bajo las estadísticas del poco resentimiento de cantidad de pasajeros de cabotaje que hubo en los últimos meses, el exfuncionario, sostuvo: “Se dio una coyuntura particular de que la empresa tenía un costo de mantenimiento a un dólar subsidiado y vendía a un dólar liberado. Entonces esa brecha le daba un valor que las compañías extranjeras a que se hicieran un picnic en Argentina, les favorecía. Incluso, Aerolíneas donde no tiene competencia, aniquila al pasajero con el precio", dijo el exfuncionario en diálogo con Radio con Vos.

En este sentido, agregó: “Todo es parte de lo que construyeron los sindicalistas para mantener sus privilegios. Ellos manejan las líneas, ellos definen quién vuela, ellos definen qué vuelos comprar, etc. La salida para la empresa es realizar una reestructura, que por lo que he escuchado, el presidente actual de empresa, la está encarando”.

Por otra parte, sobre los dichos de Edgardo Llano, el sindicalista que amenazó con escrachar a los senadores que voten a favor de la Ley Bases cuando vuelen en Aerolíneas Argentinas, Dietrich sostuvo: “Sobre lo que dijo Llano, el sindicalista que amenazó con escrachar a los senadores en Aerolíneas Argentinas, yo diría que los sindicalistas también exigieron y obligaron a los pilotos de aviones, cuando nosotros estábamos en Gobierno a decir que nuestra política aérea era insegura y que estábamos autorizando compañías low cost para que los pasajeros viajen más barato; y la realidad es que es lo más fácil ponerte en la vereda del frente y criticar”.

Además, agregó: “A nosotros nos sirve que al país le vaya bien entonces tratemos de empujar, que no quiere decir 'no' criticar, pero sí apoyar y no buscar la parte que puede salir mal”.

¿Qué dijo Edgardo Llano, el sindicalista que amenazó con escrachar a los senadores en Aerolíneas Argentinas?

En el marco de la conferencia de prensa que dieron los sindicatos aeronáuticos el lunes en Aeroparque, Llano fue el autor de una amenaza hacia los senadores: “Hay que hacerles sentir presión a los senadores. Les pedimos a los compañeros de Ezeiza y de Aeroparque que hagan lo mismo. Vamos a explicarles a los pasajeros con quien están viajando cada vez que viaje un senador de estos que está traicionando los mandatos populares”.