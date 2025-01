Durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, la visita al stand de Argentina tuvo algunas visitas especiales. Por un lado, la sorpresiva llegada del Rey Felipe VI, siendo un hecho sin precedentes. Luego, fue el turno de Gabriel Escarrer, dueño de la cadena Meliá Hotels International, quien dejó en claro cuáles serán sus pretensiones en Argentina para este 2025.

Junto a Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, quién valoro su intención de seguir apostando por el país con base en inversiones y proyectos, el CEO de la empresa hotelera manifestó su deseo de seguir afianzando la marca dentro del territorio. “Meliá va a realizar un despliegue muy importante con socios locales en Argentina”, expresó Escarrer en la inauguración del stand argentino.

“Estamos sumamente orgulloso de las apuestas por el país. A raíz de negocios, han salido muchos proyectos en este último tiempo, siempre con el apoyo incondicional del Secretario Scioli. Estuve toda una semana visitando lugares mágicos: Mendoza, Bariloche, Perito Moreno, Ushuaia, y la verdad es que me quedé enamorado de estos lugares. Definitivamente, no me atreví en su momento, pero ahora, lo vamos a hacer, gracias a la gestión pública-privada”, cerró.

¿Cuáles son los proyectos que tiene pensando realizar Meliá en Argentina?

Teniendo en cuenta las palabras que expreso el CEO de la cadena hotelera en la inauguración del stand de Argentina en FITUR, lo cierto es que los destinos apuntados son Bariloche, Mendoza, Perito Moreno (El Calafate) y Ushuaia.

Incluso, en este último, en la que se contabiliza una inversión estimada de más de 50 millones de dólares, se estima que el hotel pueda comenzar sus operaciones en 2028, convirtiéndose en el complejo más austral operado por el grupo hotelero en todo el mundo.

Entre sus características, se prevé que el hotel cuente con: