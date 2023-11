Con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del medioambiente, el EFE Fórum Aviación llevó adelante la charla Turismo y conectividad: el reto de ser más eficiente y sostenible. De esta manera, tres representantes argentinos del sector dieron su devolución sobre estrategias y desafíos a enfrentar.

En este sentido, tomaron la palabra Marcelo Marchetti, responsable de la Comisión de Transporte Aéreo de la Federación Argentina de Agencias de Viajes (Faevyt), Paola Tamburelli, administradora nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) y Marina Colunga, directora comercial para América Latina de Iberia.

EL BUEN PRESENTE DEL TURISMO EN ARGENTINA

En primer lugar, el representante de Faevyt destacó la superación del sector a la pandemia: “Su llegada fue fatal. No solo no estábamos preparados, sino que la situación en Argentina estuvo complicada. No se generaban ingresos, los sueldos de los empleados no se pagaban a término. Sin embargo, logramos salir adelante exitosamente”.

Sin embargo, señaló: “La actividad tuvo un crecimiento enorme por la necesidad de viajar, pero la demanda estaba en baja. Si bien hay mucho por trabajar, hoy estamos en un muy buen momento para el turismo”.

Por otra parte, Marchetti celebró la conciencia por parte de agencias de viajes y turistas: “Al viajero le agarra sensibilidad por el medioambiente al momento de llegar. Quizás no sucede cuando compran el pasaje, pero sí cuando visitan los parques nacionales”.

TECNOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD EN LA AVIACIÓN

Al igual que Marchetti, la administradora remarcó la pandemia como un gran desafío para el sector: “El gobierno canceló todos los vuelos, pero ANAC intentaba que se mantengan por motivos sanitarios y eso también tiene que ver con sostenibilidad. Consideramos que los tres pilares fundamentales son lo económico, lo social y el medio ambiente”.

A su vez, Tamburelli consideró: “La sostenibilidad ya era un problema desde antes de la pandemia. Es difícil contrarrestar el uso de combustible contra la alta demanda de viaje, lo que lo convierte en un gran desafío. Apuntamos a las emisiones netas 0 para 2050, pero tenemos que estar todos de acuerdo”.

Por último, dejó en claro cuáles son los pasos a seguir: “Necesitamos del avance de la tecnología. Todos queremos estar a tono con la modernización, pero no tomamos dimensión de lo económico. El compromiso de la sustentabilidad requiere un gasto enorme para el sector en su totalidad”.

EL CASO DE IBERIA EN ARGENTINA

La última expositora en manifestarse sostuvo: “La industria aérea contribuye con un 2,1 % de las emisiones de huellas de carbono. Tener acceso al SAF sería una gran inversión, pero no tenemos acceso todavía. Por eso, hay que ir por cosas pequeñas. Hemos renovado nuestros aviones por unos más sustentables: quitamos los más contaminantes”.

También, repasó: “A lo largo de estos años, hemos desarrollado estrategias transversales que nos permitan ofrecer soluciones operativamente viables y que nos garantice economías de escala. Hay que concentrarnos en resoluciones que estén al alcance. Nos queda un camino largo por recorrer”.

Para concluir, Colunga afirmó: “Entre las iniciativas para contribuir con la sostenibilidad, contamos con la personalización y digitalización necesaria para realizar el check in, reducción del uso de plástico, la eliminación de residuos de alimentos. Si hacemos todas esas cosas, notamos un gran avance”.