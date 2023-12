El 2024 de Caife: "Va a ser más difícil de lo que el Gobierno dice"

La Cámara Argentina de la Industria Ferial (Caife) realizó su evento de fin de año en el Museo de Arquitectura y Diseño ubicado en la Avenida Libertador de Ciudad de Buenos Aires y su presidente, Pablo Ruda, advirtió sobre la situación política y económica que atravesará el país en 2024.

Ante la presencia de los invitados, entre los que se destacaban los asociados y dirigentes del rubro, Ruda recordó los primeros 150 días de su gestión: “Atravesamos un momento complicado, con campañas, corridas cambiarias, devaluaciones, asunciones, dichos, muchas cosas que dan vueltas. El panorama todavía no lo podemos ver, tenemos que esperar”.

En este sentido, el titular expresó: “Lo que sí sé es que cuando los gobiernos dicen que se viene difícil, va a ser más difícil de lo que el Gobierno dice. 2024 va a estar difícil”, y llamó a trabajar en conjunto: “La idea es juntarnos. Es importante que entendamos que solos es más complejo”.

De este modo, destacó la importancia de la cámara y el sector para el desarrollo de la actividad: “Somos un eslabón importante en el turismo de reuniones, para las empresas. Es un rubro potente, que tiene un montón de ventajas para el país, tenemos que entender el lugar que ocupamos. Ahora tenemos que ver cómo ser más competitivos para no trasladar a precios, nos va a pasar a todos”.

A su vez, lamentó la situación que están atravesando: “Las importaciones se están frenando, las exportaciones se están agotando y muchos de nuestros clientes deciden no invertir en promocionar nada porque no saben si van a poder ingresar, o poner precios”, y rememoró: “En pandemia la pasamos muy mal, la facturación pasó a cero y de golpe no tuvimos más trabajo”.

Por último, destacó su trabajo y fue optimista en cuanto a su gestión de cara al futuro: “Asumí el cargo con la promesa de escuchar a la gente, de trabajar en la integración de nuestro sector, mejorar las condiciones generales de la industria, profundizar cambios necesarios en Caife para que ocupe un rol transformador dentro de la cadena de valor de la industria. Caife tiene 14 años y creo que con respeto fundacional era relevante en la industria y por distintos motivos lo fuimos perdiendo. Yo prometo que estamos trabajando para transformar la calidad de la industria”.

EL CAMBIO DE IMAGEN DE CAIFE

Por otra parte, Ramiro Ruda fue el encargado de encabezar el cambio en el diseño de la Caife y explicó: “Veíamos a la Cámara como una marca más relevante y actual y que transmitan todos los cambios que estamos viviendo, pensamos en que es hora de hacer un refresh”.

“A mí me gustaba mucho la manera en la que transmitía el logo que teníamos, de estructuralidad, que está calado sobre algo. Entonces nos propusimos replantear un poco la imagen, pero conversar lo intrínseco que nos parecía muy bueno”, comentó sobre la planificación que llevó a cabo.

“Nos inspiramos en la virtualidad, que muestran algo que no está. El logo no es lo que ves, sino lo que falta. Es lo que sentíamos que era el rol de la cámara. Los que construyen la cámara son los socios, no es algo que está”, detalló.

LOS NUEVOS SERVICIOS QUE OFRECE CAIFE

Margarita Nesci, tesorera de la entidad, anunció que comenzarán a ofrecer un departamento legal y técnico para distintas asesorías.

“Realmente estoy más que feliz. La cámara también tiene una sección particular que nunca tuvo: el departamento legal y técnico. Cuenta con dos profesionales, con un contador y un abogado para asesoría legal y laboral”, señaló.

Por último, agregó que todos los socios pueden consultarlos en una primera reunión gratuita y luego tienen la posibilidad de contratar los servicios en forma personal. “Son excelentes profesionales”, concluyó.