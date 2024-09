Golpazo para el oficialismo con respecto a la privatización de Aerolíneas Argentinas. Luego de un extenso debate realizado en la Comisión de Diputados durante este miércoles, los proyectos presentados por el PRO y la Coalición Cívica no llegaron a un acuerdo con el resto de los partidos políticos para darle avance al futuro de la línea de bandera de Argentina. ¿Cuándo se repetirá el debate?

Los diferentes conflictos que se estuvieron dando entre los grupos sindicales y el gobierno en el último tiempo derivaron a que la posibilidad de que se privatice tomase más forma en el último tiempo. Sin embargo, para que el tema llegase a votarse en el Congreso, este miércoles se debatió en la Comisión de Diputados los dos proyectos presentados por los bloques del PRO y el de la Coalición Cívica. Y con todo esto, no logró llegar a un acuerdo para que sea debatido en el Congreso.

“Nuestro proyecto de ley tiene dos patas claves. Por un lado, la regulación de nuestros cielos y la otra es la propiedad de Aerolíneas Argentinas. Creemos que la iniciativa que tuvo el gobierno nacional con respecto a la desregulación de nuestro cielos es transcendental para lograr cielos bien abiertos, acuerdos bilaterales. Tiene un sentido federal”, expresó Hernán Lombardi, diputado del PRO y uno de los expositores del proyecto de la ley.

Sumado a esto, Juan Manuel López, de Coalición Cívica y otro de los impulsores del tema, también dejó en claro que la privatización de Aerolíneas Argentina no debe ser un obstáculo y que uno de los puntos a tratar es su privatización. "El problema es abrir la competencia. Y Argentina, en ese aspecto, tiene un mercado muy regulado", expresó el diputado con respecto a lo que presentó su partido con respecto al tema.

Sin embargo, diferentes actores de los demás partidos políticos que estuvieron presente en la Comisión de este miércoles expresaron su rechazo con respecto al tema y pusieron al turismo como foco principal en la lucha contra la privatización.

Ana Maria Ianni, diputada de Unión por la Patria de la provincia de Santa Cruz puso el foco en el sector turístico para expresar su rechazo a los proyectos. “No tiene otra forma de generar actividad económica que no sea a través del turismo. Porque también tienen estas contradicciones. El mismo gobierno nacional que impulsa acuerdos, con la cuota simple y demás. Y tengo que escuchar aca que AAAA 2000 es el cepo al turismo. ¿Sabes cual es el cepo al turismo? Que la gente no tenga plata”, expresó.

Siguiendo con la linea, Pablo Adrián Juliano, de Unión Cívica Radical, enfocó en que los proyectos tengan un foco más federal mientras que repudió el accionar del gobierno con respecto al accionar hacia los trabajadores de Aerolíneas en los últimos días.

“Lo que yo les pido es que no se ensañen con los trabajadores. Que no se ensañen con lo están afuera de este debate, al menos hasta ahora. Demos condiciones claves en el debate. No violemos el reglamento y tengamos una visión federal entre nosotros”, expresó Juliano. Y agregó: "Un país federal necesita de una aerolínea que pueda sostener una conectividad viable".

¿Qué dijeron los funcionarios del gobierno?

Además de los bloques políticos, estuvieron presente dos personas del oficialismo. Por un lado, estuvo José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo y Franco Mogetta, secretario de Transporte. Incluso, en la lista de invitados estuvo Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas pero no acudió al evento.

No obstante, los dos funcionarios del gobierno actual apoyaron los proyectos presentados y resaltaron que el concepto de linea de bandera ya no existe. "El concepto de aerolíneas de bandera es anacrónico, no hay en el mundo casi aerolíneas de propiedad estatal. Estamos hablando de un mundo que cambió; estamos discutiendo algo que ya no existe”, expresó Rolandi al respecto.

Por su parte, Mogetta resaltó las acciones que se realizaron en el último tiempo y confesó que todo debe hacerse mediante el diálogo. "Estamos dispuestos al diálogo, pero lo que sí queremos es dar vuelta la página y que Aerolíneas Argentinas sea una compañía más en el cielo de los argentinos y pueda competir de igual a igual con las reglas que hemos creado”, cerró.

Incluso, también se sumaron las palabra de Lilia Lemoine, diputada por la Libertad Avanza con respecto a la posible privatización de la linea aérea argentina. “No se puede pensar en la preferencia de los 257 diputados por encima de 45 millones de personas. ¿No les interesaría tener esos fondos para repartir a los jubilados más adelante?”, comentó Lemoine en cuestión.

¿Cómo sigue el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas?

A pesar de los dos proyectos presentados y el voto negativo recibido, los diputados oficialista y del PRO propusieron avanzar con un dictamen pero quedó descartado. Con esto, el debate continuará el martes que viene en la Comisión de Diputados para seguir avanzando.