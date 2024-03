Andrés Deyá buscará continuar como presidente de Faevyt

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), Andrés Deyá, anticipó que su intención es continuar en el cargo una vez que finalice su mandato en octubre de este año.

“Cuando yo asumí dije que me iba a sentir realizado si algún integrante de Faevyt joven llegaba a la presidencia de una regional cuando me vaya de la gestión. Mi primer mandato vence en octubre y tengo muchas ganas de seguir”, adelantó Deyá.

En este sentido, reconoció que Gisella Martínez es la primera integrante de la Comisión Joven que llega al cargo de presidenta en una regional, en El Calafate en esta ocasión. “Esas ideas se van viendo, hay que ser paciente, en política hay que conocer el arte de negociar en el buen sentido de la palabra, de llegar al consenso”, añadió.

A su vez, recordó que lo tildaron de “tibio” en diciembre por no manifestarse contra el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el Gobierno de Javier Milei y apuntó: “Tibieza no fue cuando tuvimos que presentar el amparo contra el Estado, se los puedo asegurar. Eso que tengo es lo que me permite seguir adelante en la vida sin enemigos, es mi forma de ser".

¿ARABIA SAUDITA EN FIT 2025?

La subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, adelantó en esta línea los trabajos a futuro que están llevando a cabo en conjunto y dio a conocer que en ITB Berlin comenzaron a dialogar para que Arabia Saudita sea el país invitado a la Feria Internacional de Turismo 2025.