Almundo tuvo su fiesta de celebración junto a sus colaboradores y proveedores. En el salón Janos, en el centro de Buenos Aires, desarrolló los premios The Best. La noche fue amenizada con gastronomía, tragos y música, pero previo a la entrega de galardones, Mateo Salvatto, emprender y fundador de la app Háblalo, anunció que comenzará a trabajar con la empresa y también dio una charla. En este marco, Diego García, CEO de CVC Corp Argentina, conversó con Mensajero sobre la noche de gala.

Por un lado, García valoró la importancia de afianzar la relación con los clientes, como así también dio detalles del gran objetivo que tendrá la empresa para este año. “La verdad que para nosotros es un momento de acercarnos, escucharlos, premiarlos y agradecerles todo lo que hicieron durante el año. Nuestro objetivo es llegar a 200 contratos este año en todo el país, con mucho foco en el interior”, expresó.

Esta fue la segunda edición del evento (la primera hizo en el Summit Almundo en Tigre, en 2024) y contó con más de 150 invitados. En este marco, se anunciaron algunas novedades para este año. “Estamos rediseñando la nueva página web, que la estrenaremos en FIT 2026, pero ya comenzamos a trabajarlos. Además, estamos sumando nuevas formas de pago en la plataforma”, cerró García.

The Best congrega a los mejores vendedores de la red de franquicias de Almundo, pertenecientes a las más de 150 sucursales que tiene la compañía a nivel nacional. Este evento, que tiene la característica de ser 100 % federal, está alineado con el objetivo de la marca que busca consolidar su presencia a lo largo y ancho del país.

La aplicación desarrollada por la start-up argentina Asteroid Technologies, diseñada para facilitar la comunicación de personas con problemas auditivos o dificultades para expresarse verbalmente, será nuevo partner de la compañía a partir de febrero.

La aplicación, que posee un formato diseñado específicamente para la compañía, ofrecerá funcionalidades como chat que convierte voz a texto y viceversa, tarjetas con imágenes y atajos con palabras claves, entre otras alternativas de comunicación, que permiten a cualquier cliente utilizarla con total autonomía.

