Tras desempeñarse como vicepresidente de la Cámara de Turismo de Chubut, el esquelense Diego Lappena fue designado por el gobernador, Ignacio Torres como ministro de Turismo y Áreas Protegidas. El funcionario también se desempeñó como secretario de Turismo de Esquel y vicedirector de la Agencia Chubut Turismo.

En diálogo con Mensajero, el ministro afirmó que la idea es continuar con lo que se venía trabajando en el área de turismo de la provincia y al respecto, declaró: “Con la creación de la agencia entrelazada, reivindico que no es de ahora, sino que desde años que se viene dando un gran trabajo del ministerio”.

A su vez, adelantó que crearán dos proyectos con beneficios para turistas y chubutenses, ratificó la importancia de la cultura en la ocupación hotelera de la temporada de verano y planteó la idea de trabajar con misiones comerciales para atraer más turistas reconociendo las necesidades de cada región.

¿Qué proyecciones tienen para la provincia?

- Desde la gobernación de Chubut entienden que el turismo es una herramienta que puede ser utilizada para el bien de la provincia, como lo es la pesca y el petróleo, así que contamos con un apoyo rotundo del gobernador.

Actualmente, apuntamos la sostenibilidad de la provincia. Sabemos que Chubut es una de las provincias más sostenibles de Argentina. Es la única que tiene un sistema de áreas protegidas, con 16 espacios de este tipo, más tres parques nacionales y dos que son Patrimonio de la Humanidad. Recientemente, nos adherimos a la Declaración de Glasgow, un compromiso para reducir el carbono en el uso de los vehículos.

En el contexto económico actual, ¿Cómo se planea atraer al turista?

- La creación de la agencia le da mucha más dinámica y vertiginosidad a la toma de decisiones y a la promoción, ya que básicamente tenemos que salir a competir con otros destinos que están más consagrados. Uno de nuestros ejes es potenciar todo lo que es regional.

Estamos viendo de apostar fuertemente a lo que es el turismo interno y nacional, pero sin dejar de lado el regional como lo pueden ser Paraguay, Brasil y Uruguay. Actualmente, hay dos programas que tenemos, uno es Chubut para los chubutenses y otro llamado Anfitriones. Ambos están en laboratorio y constan de una aplicación que estamos realizando, en la que se incluyen diversos descuentos a lo largo y ancho de la provincia.

Por la extensión de nuestro territorio entendemos que no muchos pueden conocerla en su totalidad, por lo que este tipo de descuentos pueden llegar a beneficiar a los que deciden salir a recorrerlo.

¿Cómo trabaja el sector dentro de la provincia?

- Nosotros tenemos un diagnóstico bastante claro. Nuestro caballo de batalla es Península Valdés, que turísticamente es la numero 1 en nuestra provincia. También comprendemos que tenemos un montón de corredores como el de los Andes, que traspasan la provincia. Por eso, nuestra intención sea trabajar con misiones comerciales.

Estamos trabajando mucho en una ingeniería de gestión, en entender que necesita cada región. No es lo mismo lo que pueda necesitar Puerto Madryn, que trabaja con un turismo más organizado, a lo que necesita el Corredor de los Andes, donde no hay tanta hotelería y sí más complejos de cabañas.

Finalizando la temporada de verano, ¿en qué nivel de ocupación se encontró Chubut?

Desde la segunda quincena de enero llegamos a un promedio del 70 %. Recordemos que durante enero y febrero en Chubut tenemos muchas fiestas populares y hay lugares donde no hay tanta capacidad hotelera, por lo que han llegado incluso hasta el 100 %.

Entendemos que todo lo que es cultura e idiosincrasia de nuestro pueblo, donde pueden festejar una vez al año, hace que concurran no solamente gente regional, sino que desde afuera también pueden venir a disfrutar. Esto ha colaborado para que la ocupación llegue al 90% en los poblados más pequeños.

¿Cuál considera que es el desafío más grande para la el aparato gubernamental de la provincia?

- Es importante destacar que muchas veces decimos que vamos a escuchar a todos, entiendo la importancia que es trabajar en conjunto y en equipo, pero muchas veces el día a día lo impide y es un gran desafío para este gobierno poder trabajar mancomunadamente y poner a nuestra provincia en el lugar que se merece. Tenemos absolutamente todo para hacerlo y la decisión política está así que nos pondremos a trabajar y a competir con los destinos que están más consolidados.