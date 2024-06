La tecnología avanza a pasos agigantados día tras día, y la inteligencia artificial llegó para quedarse, al punto de que todos aquellos nichos que no estaban interesados en aggiornarse en el mundo tecnológico, lo tendrán que hacer. Tal es el caso del turismo y las agencias de viajes.

Resulta difícil para muchas personas entender que un chatbot puede llegar a contestar y hasta gestionar un viaje casi por completo, sin embargo, el crecimiento de la IA ha logrado que los bots realicen el trabajo de informar a los pasajeros interesados en viajar sobre cada destino a los que quieran ir, darles información hotelera, gastronómica, interactiva, y hasta están a un paso de lograr realizar una venta.

Sobre estos avances, habló Roberto Mariano Andriotti Romanin, Asesor Legal Faevyt, en el marco del Congreso para Agentes de Viajes que se realizó en Puerto Madryn el 13 y 14 de junio. “Viajar es algo que ha existido a lo largo del tiempo no obstante la tecnología fue incorporando posibilidades y herramientas que en el año 1981, cuando apareció la primera agencia, no había. Hoy los avances muestran un campo nuevo en el mundo y que ofrece un panorama al día de hoy al que las agencias de viajes tendrán que enfrentar".

La IA es considerada una herramienta para todos, sin embargo, hay que tener en cuenta que su utilidad puede traer algunos riesgos en las empresas.

Cuestiones legales a tener en cuenta para los agentes sobre el uso de la IA

Aquellas agencias que incorporan la IA en sus páginas webs demostrando distintas experiencias a los usuarios, son consideradas agencias inteligentes. La modalidad de uso implica que el usuario reciba respuestas sin haber sido testeada por profesionales, y que habría sido lanzada desde la propia web por un chatbot. Los riesgos que a los que se enfrenta esta agencia, son grandes, sin embargo, el resultado es positivo.

“Hoy en día, nosotros a nivel turismo estamos re contra desregularizados no obstante, el sujeto de actuación nuestro (sería la IA), es un sujeto que tiene pertenencia constitucional y tiene protección constitucional, por lo que no afecta a nuestro negocio y modelo de venta su utilidad”, reafirmó Andriotti Romanin. A su vez, agregó que la responsabilidad que la agencia de viaje tendrá sobre su utilidad, será pura y exclusivamente civil.

Los datos que se le cargan al chatbot estarían en la página web, como así también cargados particularmente hacia él, esto quiere decir que, si bien hay margen de error, no es usual que ocurra. Por lo tanto, la IA, no solo es de gran ayuda para los agentes, sino también efectivo a la hora de interactuar con los futuros clientes.

Por otra parte, el Asesor Legal Faevyt detalló que estas herramientas y cuestiones legales se mantienen vigente muy poco tiempo ya que el modo de uso de la tecnología cambia constantemente, como así también sus permisos y sus derechos.

Para finalizar, Andriotti Romanin agregó que el uso de la Inteligencia Artificial no debe ser ignorado ni subestimado: "El chat no es un vendedor, es considerado una herramienta. No es un ser humano. Los invito, les propongo que la empiecen a usar porque van a tener aventajas. Ustedes pueden controlar la información que el chatbot ofrecerá, y la única responsabilidad hoy en día, es civil de cada agencia".