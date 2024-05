El levantamiento del cepo desde la mirada de un economista liberal

El cepo al dólar es un término que se utiliza en referencia a una serie de políticas y regulaciones para restringir la compra y venta de dólares estadounidenses u otra moneda extranjera a las personas y empresas. El objetivo de ponerlo en práctica es controlar la fuga de capitales e intentar estabilizar la economía local.

A partir de que, durante la campaña, el presidente Javier Milei anunciara que abriría el cepo, comenzaron las controversias entre la sociedad, empresarios y hasta turistas. Pero a seis meses del inicio de su mandato, aún no hay novedades claras al respecto.

En este marco, Mensajero conversó con Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, para conocer cómo ven este escenario, especialistas a fines a la ideología del presidente.

"Cuando uno habla de salir del cepo en realidad no estamos hablando de eso, sino de unificar el tipo de cambio y después desarmar la otra maraña de medidas que se han tomado, restricciones y parches para poder sostener algo que es insostenible, que es el cepo", sostuvo.

A su vez, agregó: "Esto probablemente lleve más meses, pero es vital poder permitir que todos operemos en un mismo mercado único y libre para evitar distorsiones y para que la economía pueda recuperarse con fuerza. No es de casualidad que se le haya puesto cepo, porque un cepo es para retener a alguien".

Sobre el impacto de estas medidas en el mundo del turismo, Abram confirmó que son necesarias para que todo comience a mejorar. “Si no se empieza a recuperar la economía, el turismo interno claramente no se va a recuperar tampoco. Y la verdad es que si empezamos a recuperar nuestra economía y empieza un proceso de normalización, ser un país normal que crece sostenidamente. Mayormente, favorecerá al turismo interno porque va a permitir que mucha gente que no se puede tomar vacaciones hoy, se pueda ir unos días de viaje”.

En esta línea, destacó que es vital esto para que los turistas extranjeros no tengan que estar haciendo cambios en cuevas y demás. Al respecto, hay que decir que la semana pasada se derogó la reglamentación del Banco Central que daba la posibilidad de que los viajeros puedan crear cuentas bimonetarias en Argentina.

¿Qué hacer con Aerolíneas Argentinas?

En cuando a la decisión del Estado de querer privatizar la línea aérea de bandera de la República Argentina, Aldo Abram, agregó: “Hay que abrir los cielos y privatizar de una vez Aerolíneas. Que no dependa más del estado, que no tenga más privilegios y eso va a permitir que venga otras operadoras y se abra el mercado interno en materia de viajar. Porque acá la verdad es que no es barato moverse internamente en la Argentina”.