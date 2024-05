“Tenemos la mejor playa del mundo para hacer avistaje costero de ballena franca austral”

Cercanos al próximo Congreso Nacional de Agentes de Viajes -organizado por Faevyt- la secretaria de Turismo de Puerto Madryn, Cecilia Pavia, dialogó con Mensajero respecto a la preparación del destino sede y el trabajo en conjunto del sector publico-privado.

A su vez, la funcionaria destacó las oportunidades que ofrece el la ciudad para el avistaje de ballenas francas australes, recomendó los puntos fuertes a visitar de Madryn y adelantó el itinerario de vuelos para visitar el destino.

¿Cómo se preparan para el próximo fin de semana largo?¿Adoptaron ofertas con el programa Cuota Simple?

-El fin de semana largo, lo que estamos haciendo es recopilar u armar eventos con base en esta oportunidad, en la que apostamos tanto al turismo nacional como también al turismo regional interno, tenemos muy cerca Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, su gente se hace esa escapada en auto.

El atractivo fundamental que hay es el avistaje de ballenas costero, en Doradillo. Este año en particular las ballenas ya se dejaron ver a mediados de abril, esto suele suceder, pero lo diferente es que se están vislumbrando de manera continua, es decir, día por medio las estamos viendo. Si bien la temporada de avistaje de ballenas embarcados comienza el 15 de junio, en Doradillo en horario de marea alta se van a poder ver.

¿Los planes de descuentos o promociones están ayudando a traccionar?

Junto con el sector privado, hicimos una recopilación de quienes se adherían al programa Cuota Simple. Me parece que es fundamental que saquemos provecho a los incentivos que generan nación, que pueden ser buenos o pueden ser malos, pero hay que aprovecharlos. De nuestra parte, junto con el sector privado, no armamos ninguna promoción para este mayo y junio. Sí, lo hicimos en verano y realmente el sector privado ha hecho mucho esfuerzo en la temporada, en este incentivo económico hizo un 15 % de descuento. La verdad que dada la situación que sabemos todos, el aumento de los servicios y el encarecimiento de los costos que tiene cada prestador privado, dificultan que se pueda hacer el esfuerzo a mitad de año.

De igual manera estamos relevando quiénes se sumaron a Cuota Simple y siempre trabajando también en pos de la campaña de comunicación de la temporada de ballenas que proyectamos hacer en Buenos Aires.

El congreso de Faevyt sucede en la semana de feriados ¿Cómo se preparan desde la ciudad?

-Particularmente, el congreso para nosotros llega en una fecha clave, porque es el inicio de la temporada de ballenas. Antes de ayer hablaba con la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes local y me decía que ya hay 700 inscriptos, es un número récord. Este año se presentó tarde el Congreso, siempre se anuncia con mucha más anticipación y para la ciudad es fundamental acompañar a AAVyT, que tuvo esta posibilidad de presentar su federación a Faevyt, ya que posteriormente —a que Puerto Madryn se vuelva la sede— lo habían sido dos grandes ciudades del sur como El Calafate y Ushuaia, y sigue quedando en la Patagonia. Entonces, desde ese lado es muy importante.

Todas las cámaras y la municipalidad, estamos trabajando en pos del Congreso, porque queremos que todo salga bien, porque sabemos que somos buenos anfitriones y que podemos mostrar lo mejor que tenemos, más allá de que por supuesto el atractivo natural es un imán inigualable.

Vamos a tener las ballenas en ese momento y además de muchas otras actividades. La ciudad es hermosa, está muy cuidada y es segura. También la calidad de los servicios que tenemos es muy buena, entonces desde ese lado las todas las cámaras se han puesto a disposición para acompañar en todo lo que podamos para que salga como tiene que salir. Queremos ser muy buenos anfitriones para estos agentes que son los principales actores dentro de la cadena de comercialización, queremos que todos los agentes del país nos conozcan y que vean que realmente Madryn tiene muchísimo para ofrecer, no solo en naturaleza, sino también en infraestructura.

¿Cuáles son las actividades recomendadas para conocer en el destino?

-En Puerto Madryn el avistaje costero de ballenas en El Doradillo, siempre hay que tener en cuenta el horario de marea alta. Después snorkel con lobos, que se hace en otoño-invierno porque se utiliza otro tipo de traje, que es el traje seco, así que no hay ningún problema. Incluso es una de las mejores fechas porque la transparencia del agua es inigualable y porque hay muchos cachorros que están dispuestos a pasar la bomba con nosotros.

También muy cercano a nuestra de nuestra ciudad, está el área Punta Loma, que se puede realizar snorkel porque es una lobería y hay, además, un centro de interpretación de fauna. El Ecocentro Pampa azul, es un sitio super importante para pensar y entender el porqué estamos tan relacionados con el mar y el porqué de la biodiversidad en nuestra zona. El astroturismo también se encuentra en las noches patagónicas. Está súper interesante porque además se puede combinar luna llena con ballenas en el área del Doradillo.

Por otra parte, se puede hacer mountain bike por la zona, donde hay distintos senderos que se pueden hacer hacia la zona sur de la ciudad, Punta Loma o Cerro Avanzado; kayak con lobos, una actividad que está vigente y que se puede hacer siempre. En estas épocas hay otro tipo de indumentaria que se utiliza, pero se puede hacer perfectamente porque la fauna está presente.

Más cercano, nosotros somos la puerta de ingreso a Península Valdés a 100 km y está Puerto Pirámides, donde está el avistaje de ballenas embarcado. No solo Valdés nos ofrece pirámides, si no que la península es un patrimonio de la humanidad, es un reservorio de biodiversidad —tanto marino como terrestre— llegando a las costas de los extremos de península Punta Norte, Caleta Valdés y Punta Delgada, se ofrecen vista excepcional al mar argentino con la sorpresa y la posibilidad de ver orcas, porque las orcas están todo el año en esta zona. Si bien hay un momento en que se ven mucho más, que es cuando los lobitos están medios pequeños, las orcas son una sorpresa constante, pueden aparecer en cualquier momento. Península Valdés también tiene estancias patagónicas que te ofrecen la posibilidad de ver algún corderito patagónico y la fauna terrestre como guanacos choi, lechuza vizcachera y bueno, el paisaje que de por sí Península Valdés es espectacular y por algo es Patrimonio de la Humanidad.

¿Con cuantas plazas cuenta Puerto Madryn y que opciones de alojamiento ofrece?

-Madryn cuenta con aproximadamente 6.300 plazas, hay una amplia variedad del rubro alojamiento. Vas a encontrar: hoteles cuatro estrellas, tres estrellas, dos estrellas, hosterias, aparthoteles, complejos y viviendas de alquiler temporario, es muy amplia la diversidad de alojamiento. También son muy amplio, los precios o sea, tenés la posibilidad de alojarte en un hotel frente al mar, con servicios como gimnasio y spa,que te ofrece algo más que un desayuno y una cama, pero también podés encontrar un buen departamento o casa de alquiler que te ofrece una buena cama, una buena ducha y las instalaciones para que vos puedas llevar tu estadía adelante.

¿Cuál fue la restauración del Aeropuerto de Puerto Madryn? ¿Cómo funcionará el cronograma de vuelos luego de la reapertura?

Ayer llegó el primer vuelo a Puerto Madryn, el primero por la mañana va a ser de la línea Flybondi y después ,a la tarde, Aerolíneas Argentinas. Con tema vuelos, para mayo tenemos tres vuelos semanales: miércoles, viernes y domingo. La primera quincena de junio tenemos cuatro vuelos semanales: miércoles, viernes, sábado y domingo. La segunda quincena de junio tenemos cinco vuelos semanales: lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. En julio tenemos todos los días salvo el martes que no hay vuelo después: los lunes, viernes, sábado y domingo, hay doble vuelo. Esto es con Aerolíneas Argentinas, Flybondi vuela cuatro veces a la semana a Puerto Madryn.

Era una pista que necesitaba que entrar en mantenimiento y también se va a ampliar la confitería. La confitería, para el día domingo 19 de mayo, no va a estar lista todavía. Creería que dentro de un par de semanas más estará, pero las vistas ya están lista, lo que nos va a permitir la ampliación de la confitería.

Estas remodelaciones se hicieron para evitar lo que sucedía antes. El pasajero que se iba, se cruzaba con el pasajero que llegaba en un mismo lugar. Lo que nos favorece con la ampliación de la confitería, es que lo que ocupaba la confitería ahora va a ser la sala de espera de los que se van. Entonces ya no se van a cruzar. Está pendiente, por supuesto, la ampliación de la de la cinta de retiro de valijas, que está pero quedará pendiente en algún otro momento.

¿Se encuentran en temporada alta o baja? ¿Registraron mas turistas nacionales o extranjeros?

-Todavía no, ahora estamos en baja. En verano tuvimos presencia del internacional, todavía no se revirtió la torta de más extranjeros y menos nacionales, pero el público de verano siempre es más nacional que extranjero. El extranjero que vino en verano es el brasilero y por ahí el europeo o el francés y el español, que también vienen esas fechas. Ahora estamos en bajas, si bien hay turistas, son en su mayoría nacionales y yo creo que este año la temporada alta de extranjeros, que suele ser en septiembre - octubre, va a ser buena.

Apuntamos a que a partir del segundo semestre podamos realizar acciones para el mercado regional externo, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Sabemos que en Península Valdés nosotros contamos con el Corredor Patagonia y eso es fundamental para nosotros.

Las acciones de Patagonia Fantástica van a seguir funcionando.

¿Cómo funciona este corredor en la actualidad y cual es el desafío para esta temporada?

-Patagonia Fantástica es la unión de los tres destinos, Madryn, Calafate y Ushuaia. Hoy nos enfrentamos a un desafío que es que Aerolíneas Argentinas en septiembre continuará uniendo el vuelo de Patagonia Fantástica y nunca estuvo todo el año, siempre fue de septiembre abril. Terminó muy bien, pero el desafío para este año es justamente que en septiembre volvamos a tener esos vuelos que nos unen y que hacen justamente que el extranjero pueda viajar con mayor comodidad en estos tres destinos.

Nosotros particularmente no somos aerodependientes, pero si lo es Ushuaia y si lo es El Calafate, entonces estar unidos a estos destinos y desde ese lado hacemos esa promoción. Los vuelos eran de Trelew con El Calafate o a Trelew con Ushuaia, entonces según el operador tenía la posibilidad de que aquella persona que quisiera podia venir para Península Valdés, antes lo que pasaba era que, quien estaba en Ushuaia o en El Calafate y para venir a Península Valdés tenía que ir a Buenos Aires y luego bajar a Península. Con estos vuelos que nos unen de septiembre abril está la posibilidad de que el pasajero pueda venir desde El Calafate a Trelew o desde Ushuaia a Trelew

No me quiero arriesgar a hacer un análisis de lo que va a ser el turismo extranjero porque sabemos que Argentina esta cara. No está en una situación como estaba hace un año y medio atrás, entonces no quiero arriesgarme a decir qué va a pasar con el turismo extranjero respecto a este año, esta temporada de ballenas. Yo soy siempre optimista, creo que va a estar bien, que no va a ser un año récord, pero que va a estar bien.

¿Qué esperan que se destaque durante la temporada?

-Lo que me gustaría que se destaque es que, sobre todo en temporada de ballenas, tenemos muy cercano a Puerto Madryn el Área Natural Protegida al Doradillo, que podes hacer el avistaje más sustentable de todos porque solo basta con que llegues a la playa, te pongas, te lleves tu lonita, tu silla o reposera y que puedas ver las ballenas de manera natural.

Hace muy poquito en un ranking, El Doradillo fue elegida una de las mejores playas del mundo. Creo que es la mejor playa del mundo para hacer avistaje costeros de ballena franca austral y eso quiero resaltarlo muchísimo porque es un valor súper importante que tiene la ciudad, la tiene Puerto Madryn, no la tiene Península de Valdés y realmente es un sitio que de a poco le estamos sumando infraestructura porque realmente queremos que se disfrute en buenas condiciones. Está a 17 km, es un sitio que es para pasar el día.

Y además siempre recalcar que vamos de la mano con el sector privado trabajando codo a codo, ese diálogo sigue existiendo en Puerto Madryn. De hecho el Congreso de Agentes de Viajes es justamente es el resultado de eso, estamos todos trabajando para esa fecha.

Eso destacar este sitio de que tenemos el mejor lugar del mundo para ver las ballenas y es una conexión totalmente distinta, es un momento de madres con crías también está relacionado con eso, es un momento de madres con crías que se están destetando y es 100% sustentable, no hay impacto. Vos vas, te sentás y observas, nada más que eso. Así que realmente nosotros estamos trabajando justamente eso para darle mucho más valor a Doradillo, porque también dada la situación económica es una muy buena alternativa para disfrutar de las ballenas y que está al alcance de todos.