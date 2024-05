¿Cómo enfrenta la Patagonia la quita de subsidios?

El Gobierno Nacional anunció una nueva quita de subsidios. Esta vez se trata de la ayuda que el Estado brindaba a las provincias para palear el pago de las tarifas de los servicios, como por ejemplo electricidad, gas o agua.

Sin embargo, las jurisdicciones más comprometidas con esta decisión son las patagónicas, dado que son destinos que está comenzando a atravesar la temporada con mayor consumo de servicios como luz y gas.

Los hoteleros ante la necesidad de una progresividad

El presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Tierra del Fuego, José Luis Recchia, en diálogo con Mensajero, detalló la situación del sector en la provincia del sur. En ese sentido, explicó que en la Patagonia “la calefacción funciona todo el año”, por lo que esta decisión del Ejecutivo “impacta de manera directa no solamente a las familias, sino a la parte del trabajo”.

Si bien en un primer momento manifestó que “es cierto que el tema de los subsidios hay que normalizarlos”, destacó que “debería ser algo progresivo, donde uno puede prever el aumento para palear la situación”. De hecho, el representante del sector señaló que con estos tarifazos “hay micropymes que se van a ver muy perjudicadas”.

Para graficar la suba, Recchia puso como ejemplo un hotel de Ushuaia de 50 habitaciones, el cual pagaba 165.000 pesos la factura de gas y con la quita de los subsidios pasó a un monto de casi 1.300.000 pesos.

De esta manera, calificó la decisión como “indefendible” porque “no hay posibilidad económica de palear esto”. Incluso, adelantó: “No sé cuántos son los que van a pagar”.

A su vez, ante esta situación, el Gobierno de Tierra del Fuego está trabajando un amparo para que estas subas se retrotraigan. No obstante, Recchia recordó que en una oportunidad “las cámaras hicieron un amparo por un aumento tarifario y la Justicia a los 6 años dijo que no le daba lugar”.

A pesar de ello, admitió que desde el sector quieren “generar otra acción” porque “va a quedar la mitad de la gente en el camino, por más que sean 6 meses, porque se viene el invierno y es el mayor consumo de gas en toda la Patagonia en general”.

Además, contó: “Estamos generando diferentes conversaciones con varios sectores de la provincia para tratar de ver cómo encontramos la vuelta económica, no solamente para tratar de retrotraer la factura, para que sea más llevadero, pero fundamentalmente, como es tan reciente, estamos viendo de qué manera podemos salir”.

Por su parte, la titular de la filial Bariloche y Villa La Angostura, Silvia Luzzardi, señaló que por el momento “el que menor aumento tuvo fue el agua, después la luz y lo que más aumentó fue el gas". En ese sentido, destacó que respecto a los últimos dos servicios, el incremento fue “arriba del 100%”.

Al respecto, detalló:

Luz : subas hasta un 200%

: subas hasta un 200% Gas : subas desde un 550 % al 1300%

: subas desde un 550 % al 1300% Agua: subas entre un 80% al 120%

Bajo ese marco, la representante reconoció: “Estamos muy preocupados, sobre todo por el aumento del gas y la idea es hacer gestiones para ver cómo podemos llegar a algo más fácil para nosotros y más que estamos en temporada baja”. De hecho, agregó que para el sector "es imposible pagar esta suma tan grande”.

Con respecto a Santa Cruz, si bien la situación también es crítica, no es a la misma escala que las anteriores, dado que no se encuentra en su mayor temporada. Sin embargo, Julieta Martín de la filial Santa Cruz de AHT, detalló cómo sostiene los tarifazos la provincia.

En diálogo con Mensajero, la representante del sector señaló: “Nosotros tenemos una situación particular en la provincia, específicamente en lo que es gas y es que todavía tenemos el subsidio de zona fría, ese subsidio la realidad es que es bastante estable porque justamente no proviene de un subsidio discrecional por parte del Gobierno Nacional”.

Bajo ese marco, indicó: “Es un subsidio que se paga entre los mismos usuarios de zonas no frías que abastecen a las zonas frías para poder amortiguar el impacto del consumo de gas que tenemos nosotros en una zona en la que tiene mayor requerimiento de esa energía. Es un porcentaje bastante importante en las tarifas y se mantiene tanto en los residenciales como en los no residenciales”.

Por su parte, contó que como “el valor del gas es una tarifa que está puesta a nivel nacional”, Santa Cruz está “en la misma situación que estaría cualquier usuario a nivel nacional con la suspensión de este índice cuasi inflacionario”.

De esa manera, relató: “Nosotros en este momento se da en paralelo que, si bien son los meses más fríos, son los meses que tenemos menor actividad y esto se da quizás no en la Patagonia de manera general. Tanto Calafate como Chaltén, que son nuestros destinos turísticos más importantes, la realidad es permanecen bastante cerrados en esta época porque no hay centros de esquí y no tenemos ese impacto de movimiento turístico".

Por su parte, respecto a la electricidad, Martín sostuvo que vienen teniendo “aumentos importantes”, los cuales “han prácticamente triplicado los valores de los usuarios comerciales”. De esa manera, tienen casi una “tarifa plena” porque “sigue estando subsidiada por la provincia, si bien esto no está reflejado en la factura como un ítem”.

Es por eso que resaltó: “La provincia no ha comunicado ningún tipo de información, no está discriminado en la factura, por ende no sabemos cuánto está amortiguando en realidad y eso genera incertidumbre”.

No obstante, al momento de comparar el valor del KWH, Martín admitió que “en Santa Cruz están por debajo de la media”. De esa manera, continuó: “No sabemos hasta cuándo la provincia va a amortiguar esta diferencia de tarifa, pero ya este último periodo hemos tenido incrementos fuertes que han llegado hasta triplicar la factura de la energía eléctrica”.