Meliá presenta un nuevo programa Pet Friendly

Meliá Hotels Internacional anunció su nuevo programa Pet Friendly, el cual está diseñado en exclusiva para huéspedes de cuatro patas. De esa manera, desde el 15 de mayo , más de un centenar de hoteles de la compañía en todo el mundo estarán preparados para dar la más calurosa bienvenida a los miembros perrunos de la familia, que podrán disfrutar de una estancia tan exclusiva y confortable como la de sus dueños.

Si bien muchos de los hoteles del grupo ya admitían mascotas, con la introducción del programa Pet Friendly by Meliá, ahora se han optimizado las comodidades y cuidados destinados a ellas, al tiempo que se amplía la selección de hoteles que ofrecen dicho servicio, y se facilita el proceso de reserva disponible directamente en la web de melia.com.

Bajo ese marco, el lanzamiento de este programa coincide con la demanda de servicios más inclusivos hacia los animales de compañía. En ese sentido, Susanna Mander, directora de Marketing de Meliá Hotels International, señaló: "Reconocemos que las mascotas son miembros esenciales de la familia y, como tal, influyen de manera directa en la planificación de las vacaciones, por lo que resulta clave abordar una respuesta clara a sus necesidades”.

A su vez, a diferencia de otros programas, los hoteles Pet Friendly de Meliá están preparados para acoger hasta dos perros por habitación, sin límite de tamaño o peso, eliminando así uno de los obstáculos más comunes que enfrentan los viajeros que desean llevar consigo a sus fieles compañeros peludos.

Además, como aspecto diferenciador, el programa sitúa a la mascota en el centro de la experiencia, por lo que disfrutarán de la mejor atención desde el mismo momento en que pongan su pata en la recepción.

En la habitación, donde serán recibidos con un regalo sorpresa de bienvenida, encontrarán una cama confortable y una guía de destino online con recomendaciones de lugares y servicios Pet Friendly cercanos al hotel.

Al mismo tiempo, en determinados hoteles, se podrá solicitar comida para perros a través del servicio de habitaciones y, también servicios externos de belleza y paseador canino.

Por su parte, otro de los valores añadidos es la posibilidad de acceder sin limitación a las áreas externas y pasear con correa por las zonas públicas. Además, los perros podrán acompañar a sus dueños en el interior del hotel, con la excepción de áreas como el spa, la piscina cubierta y el gimnasio.

De esta manera, el programa Pet Friendly by Meliá está disponible en todos los hoteles de las marcas ME by Meliá, Zel e INNSiDE by Meliá, así como en una selección de hoteles de Gran Meliá, Paradisus by Meliá, The Meliá Collection, Meliá Hotels & Resorts, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá, que han adaptado sus espacios para incorporar este atributo.

Próximamente se añadirán más hoteles al programa, a medida que se puedan garantizar los espacios y servicios necesarios para alojar adecuadamente a las mascotas. El coste del servicio varía en función del hotel, comenzando desde 25 euros por día, y estará incluido en la tarifa final de la habitación reservada a través de la web.