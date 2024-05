Detuvieron al dueño de la empresa Sin Escala Turismo

El pasado martes por la tarde detuvieron a Ángel Cerillano, el dueño de la agencia de viajes Sin Escala que se encontraba prófugo luego de haber sido acusado por estafar a más de 100 personas.

El empresario había desaparecido en septiembre después de que varias familias viajaran hasta su oficina ubicada en la ciudad bonaerense de Dolores para reclamar el dinero que les debían por viajes no realizados. En el lugar, no solo que no se encontraba el dueño, sino tampoco su socio, ni los empleados de la agencia. Incluso, tampoco estaban las computadoras de los mismos.

Este martes, al momento de la detención, identificaron a Juan José Figueroa, quien, tal como Cerillano, también está acusado por estafas (113 denuncias) y asociación ilícita en concurso real. Ambos se entregaron voluntariamente a la policía.

En la oportunidad, también detuvieron a Agustina Rocha, que trabajaba en la misma agencia y habría participado como coautora de las estafas y miembro participante de la asociación ilícita.

Denuncias por estafas a la agencia

El hecho trascendió en septiembre del 2023, cuando un grupo de personas se presentó a la agencia, ubicada en Dolores, para reclamar irregularidades en la organización, y en el lugar no se encontraban ni sus autoridades ni sus empleados.

No obstante, hacía unas semanas atrás, los mismos trabajadores habían notificado que el dueño de la empresa no respondía.

Desde entonces, Cerillano y Figueroa estaban prófugos, hasta este martes que se entregaron.