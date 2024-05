Antigua y Barbuda prepara un verano de críquet

Los eventos de críquet que tendrán lugar en las islas gemelas de Antigua y Barbuda este verano va en aumento. En ese sentido, en la última campaña de marketing, llamada Sé parte, la Autoridad de Turismo invita a los aficionados del deporte a sumergirse en la atmósfera del juego.

Bajo ese marco, Colin C. James, consejero Delegado de la Autoridad de Turismo de Antigua y Barbuda, afirmó: "Nuestra campaña ‘Sé parte' trata de estar presente en el momento, permitiendo que los sentidos se despierten ante la variedad de experiencias que Antigua y Barbuda puede ofrecer. Desde explorar nuestro patrimonio y nuestra vibrante cultura hasta dejarse llevar por la emoción de la navegación a vela y en yate, encontrar consuelo en nuestros paraísos del bienestar o vivir un romance en nuestros entornos íntimos, la campaña invita a los visitantes a estar presentes y abrazar cada aspecto de nuestro destino único".

De esa misma manera se expresó, a través de un video, el célebre bateador Sir Richie Richardson, leyenda del críquet de las Indias Occidentales y uno de los caballeros del críquet del país: “Tienes que estar aquí”, aseguró.

A su vez, la astronauta de Antigua y Barbuda, Keisha Schahaff, la primera persona del mundo en ir al espacio con su hija, también hace una aparición en el video donde juega con elementos de la Campaña de la Copa Mundial Masculina de Cricket T20 del ICC Out of this World, la cual llegará a Antigua el próximo mes de junio.

Al mismo tiempo, en el video, una pelota de cricket es vista en el espacio, para luego hacer una espectacular aparición en una impresionante playa de Antigua, para deleite de los más pequeños. Desde Shirley Heights hasta Nelson's Dockyard, pasando por un pintoresco puesto de fruta, un concurrido restaurante, un tranquilo balneario y más allá, con el sonido de la caracola como reclamo, el viaje de la pelota de críquet provoca emoción y expectación entre todas las personas con las que entra en contacto, preparando el terreno para una experiencia de críquet inolvidable.

En ese sentido, la campaña se lanzará en los principales mercados emisores de Antigua y Barbuda, dirigida a viajeros potenciales interesados en el críquet.

No obstante, la Copa Mundial Masculina T20 del ICC no es el único torneo de críquet de prestigio que llegará a Antigua y Barbuda este año. El FairBreak T2O Challenge celebrará el críquet femenino en julio.

Luego, del 28 de agosto al 6 de octubre, se celebrará en todo el Caribe la 2024 Republic Bank Caribbean Premier League (CPL24), con partidos clave en Antigua, cuna del party cricket. En noviembre, el equipo masculino de críquet de Inglaterra volverá a realizar una gira por las Indias Occidentales para disputar una serie de partidos de pelota blanca, con encuentros y partidos en Antigua y el Caribe.

Para más información sobre los eventos de críquet de Antigua y Barbuda: visitantiguabarbuda.com/sports