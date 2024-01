En 2025, Universal Orlando Resort abrirá las puertas de Universal Epic Universe, un parque temático que se promociona bajo un clima de de inmersión e innovación. Contará con más de 50 atracciones, entretenimiento, experiencias gastronómicas y tiendas.

De esta manera, la compañía compartió información sobre uno de los mundos que formarán parte del parque: Celestial Park. A través de jardines ondulantes, canales de agua y senderos, la propuesta invita a los visitantes a embarcar en un viaje de descubrimiento, emociones y entusiasmo.

Desde Universal aseguraron que el corazón del parque propone que “los visitantes pueden relajarse mientras disfrutan de las vistas y los sonidos que los rodean, abordar un cometa para una emocionante aventura en una montaña rusa, comer cocina deliciosa, comprar productos exclusivos para conmemorar su visita y más”.

Por su parte, Celestial Park permitirá la entrada directa a los otros mundos: The Wizarding World of Harry Potter – Ministerio de Magia, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon (Cómo Entrenar a Tu Dragon) – Isla de Berk, y Dark Universe (Universo Oscuro).

CUÁLES SERÁN LAS ATRACCIONES PRINCIPALES DE CELESTIAL PARK