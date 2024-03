Durante el 11 y 12 de marzo, Lima albergará el Sahic Latin America & The Carubbean Hotel and Tourism Investment Forum, reunión más destacada de inversionistas en la industria hotelera regional, considerada también como uno de los eventos más importantes para impulsar negocios relacionados con el sector.

Esta edición, a realizarse en el hotel The Westin Lima Hotel & Convention Center, cuenta con el apoyo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) como socio estratégico para consolidar a Perú como un destino atractivo para las inversiones en Latinoamérica.

Para la presidenta ejecutiva de Promperú, Angélica Matsuda, este evento es “la oportunidad ideal para fomentar la inversión extranjera directa en el Perú. Nuestro país posee atractivos geográficos, históricos y culturales indiscutibles que, sumados a nuestro buen clima de negocios, convierten al Perú en un país ideal para la inversión en hotelería y turismo”.

Se espera la asistencia de más de 300 personas, incluyendo inversionistas, delegados de fondo de inversión y entidades financieras, empresarios hoteleros, así como funcionarios gubernamentales de más de 30 naciones. La agenda cuenta con más de 50 ponentes, así como de conferencias, mesas de trabajo, sesiones de networking y reuniones one to one.

Asimismo, cuenta con la participación de las cadenas hoteleras Wyndham, Hyatt, Marriott, BWH Hotels; de la operadora Aimbdrige Latam, y de las principales cámaras del sector del país, como la Cámara Nacioanl de Turismo (Canatur) y la Sociedad Hoteles del Perú (SHP).

Un adelanto del Sahic 2024

La ceremonia de apertura será encabezada por Juan Carlos Mathews, ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú; y Angelica Matsuda, presidenta ejecutiva de Promperú; acompañados por el presidente y CEO de Sahic, Arturo García Rosa.

En la mañana del primer día, Reinier Schliesser, economista principal del Banco Latinoamericano de Desarrollo y graduado de la Escuela de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Harvard (Kennedy School of Governamnet), ofrecerá la conferencia “Un análisis de la economía global”:

Por otro lado, Patricia Boo, senior director en la reconocida firma consultora STR, expondrá “Un repaso por la situación actual del sector hotelero en la región”. También participa Damián Tabakman, empresario, docente y líder del sector reconocido en toda Latinoamérica como una de las figuras más destacadas del ámbito inmobiliario, con la conferencia “La influencia de la hospitalidad en el desarrollo inmobiliario”.

Además, el programa del evento dedica también un importante espacio a discutir el cambio climático, un tema clave en la agenda no solo del sector, sino a nivel global. Para este año, la especialista Camila Rodríguez Taylor, climate advisor senior del Banco Internacional de Desarrollo y magíster en cambio climático de la Universidad de Yale, presentará los últimos datos relevantes del tema, para incidir en la audiencia sobre el cambio que el planeta necesita.

Gracias a esta nueva edición del evento en Lima, Perú, tendrá un papel destacado en la amplia plataforma de negocios creada por Sahic.