El pasado jueves, el Gobierno aprobó el acuerdo para eliminar el cobro de roaming para datos celulares en viajes por países del Mercosur (Brasil, Uruguay y Paraguay). Tal medida fue publicada por el Boletín Oficial. El acuerdo se había efectuado en 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri.

La medida, que se confirmó el pasado 2 de mayo, fue firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

“Los proveedores deberán aplicar a sus usuarios que utilicen los servicios de roaming internacional en otro Estado Parte, los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo al plan contratado por cada usuario”, confirma el Boletín Oficial sobre el cobro extra por el uso de internet al salir del país.

Además, en el acuerdo se confirmó que cada Estado Parte deberá minimizar los impedimentos al uso de las alternativas tecnológicas al roaming internacional, que permita a los usuarios de los demás Estados Partes que visitan su territorio, acceder a servicios de telecomunicaciones utilizando los dispositivos a su elección.

No obstante, desde 2020 hubo un acuerdo de reciprocidad con Chile para no cobrar roaming, debido a que el país vecino no integra el Mercosur.

¿Qué es y cómo funciona el roaming?

¿Qué es el roaming? El roaming o itinerancia es el servicio que te permite utilizar el móvil cuando viajas temporalmente fuera del país donde vives habitualmente o donde tienes vínculos estables (por ejemplo, donde trabajas o estudias).