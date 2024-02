El sitio TripAdvisor publicó Travelers' Choice Best of the Best Destinations, un listado sobre destinos recomendables para viajeros amantes de actividades, planes de descanso y la combinación entre arena y sol. Para eso, seleccionó lugares que poseen atractivos y riqueza en oferta de turismo de naturaleza.

En este sentido, el puesto número ocho lo ocupa Grand Cayman que se posiciona como uno de los destinos favoritos para los turistas de naturaleza según las reseñas y opiniones expresadas por usuarios de todo el mundo.

Por su parte, TripAdvisor argumentó en su sitio web: “Cuanto más se aleje del ajetreado paseo marítimo de Grand Cayman, más paz y tranquilidad encontrará. En Stingray City (un banco de arena), las rayas nadan contigo en aguas tranquilas”.

Además, Grand Cayman se distingue por el Cayman Turtle Centre, un atractivo turístico donde se desarrollan programas de liberación de tortugas que dieron como resultado el crecimiento de la población silvestre de la tortuga verde.

QUIÉN LIDERA EL LISTADO

Respectivamente, los mejores destinos de naturaleza según el ranking elaborado por usuarios de TripAdvisor son Kathmandu (Nepal), Halong Bay (Vietnam) y Hurghada (Egipto). Para conocer el listado completo, puede ingresar al siguiente link.