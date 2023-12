Luego de la devaluación realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo; y la suba de precios de las últimas semanas, múltiples empresarios del sector comenzaron a registrar una fuerte baja en la ocupación hotelera de cara a la temporada de verano en distintas regiones del país.

En este sentido, los turistas nacionales comenzaron a comportarse de una forma mucho más cauta y pasiva, entendiendo la crisis económica que atraviesa la Argentina y que podría profundizarse en los próximos meses.

Si bien las reservas se habían realizado con anticipación, en la previa de las elecciones, ante el miedo de los viajeros de que la suba de precios sea tan alta que imposibilite la realización de las vacaciones de verano, en los últimos días comenzó a notarse un revés en esta situación.

Ante este escenario, Mensajero dialogó con los responsables de las filiales de Córdoba, Jujuy y Mendoza de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) para analizar la llegada de la temporada de verano.

CÓRDOBA

Jorge Chemes, titular de la regional de Córdoba, analizó “dos fenómenos” que impactaron directamente en la temporada de verano, la crisis económica y la decisión de fraccionar las vacaciones en fines de semana largos o días y no en quincenas completas, aunque fue claro en que la situación no es la mejor: “En perspectivas entendemos que no va a ser una temporada ideal, peor que la del año pasado”.

“La devaluación que hubo recientemente y la incertidumbre previa hicieron que la gente frenase muchas decisiones. Ha habido, para lo que es la época, un menor nivel de consultas por parte de la gente", expresó y agregó: “El mercado está más calmo que en años previos, no solamente en Córdoba, sino en todo el país en general. Donde las proyecciones del mes de enero se ven con menores niveles de ocupación que igual período del año pasado a la fecha de hoy”.

Esta situación se vio profundizada por las cancelaciones que realizaron las turistas. “Hubo cancelaciones, especialmente para quien mantuvo, si tenía tarifas en dólares y no lo modificó. Hay otros hoteles que han adaptado sus políticas tarifarias para defender las ocupaciones, eso ya depende un poco de cada hotel en particular, cómo deciden atravesar esta situación”, indicó.

Sin embargo, es optimista sobre una futura regularización del mercado: “Poco a poco lo que se va notando es que vuelven a aparecer las consultas y en parte ya se clarificó lo que va a pasar con la economía y, por otro lado, ya estamos cerca de la fiesta y la gente empieza a tomar decisiones respecto de enero. Estamos todos confiados de que en estos próximos días se vaya recuperando un poco el ritmo de reservas y sea una temporada digna”.

MENDOZA

Santiago Alsina, responsable de ATH Mendoza, anticipó que la provincia tiene una ocupación hotelera de entre el 35 y 40 % reservada hasta hoy, mientras que el año pasado, a esta altura, la situación era mejor: las reservas estaban en un promedio del 50 y 55 %.

“Se han producido algunas cancelaciones y muchas consultas por revisión de tarifas. La mayoría de los hoteles, la comercialización es en dólares oficiales BNA”, comentó y señaló: "Estamos en un momento de anuncios y novedades y mucha gente ha demorado la toma de decisión sobre vacaciones". Al igual que su par de Córdoba, fue optimista para que la situación mejore de cara a enero y febrero: "Esperemos que los próximos días se activen consultas y ventas".

JUJUY

Carolina Pedano, presidenta de la filial de Jujuy, acentuó esta tendencia al aseverar que el promedio de reservas es del 30-40 %, con menos en algunos lugares, mientras que el año pasado era del 60-70 %.

"La verdad que hemos tenido incrementos de precios de muchos proveedores superiores al 40 o 50 %, que no lo trasladamos a la tarifa. Y más la devaluación que hubo, afectó en las reservas. Es un verano complicado", analizó y dio a conocer que también sufrieron reservas: “Hubo cancelaciones, sobre todo del turismo nacional. La mayoría de nuestro turismo es turismo nacional y se está recuperando el turismo internacional de a poco, que habrá que ver cómo impacta en el turismo internacional”.

Para encontrar soluciones a esta situación, informó que se reunirán con los involucrados: “Esta semana nos estamos juntando con las distintas cámaras para evaluar la situación y ver si podemos armar alguna campaña de promoción y ver cómo tratar de paliar la baja que estamos teniendo”, y por último, deseó que se regularice: “Esperamos que se normalice y recuperemos un poco de los niveles de reserva que estábamos teniendo los últimos años”.