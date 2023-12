Ceriani respondió a quienes acusan a AR de financiar con plata de los jubilados

Luego de que el diario La Nación publique una noticia en la que informaba sobre un supuesto uso del dinero de Anses para financiar Aerolíneas Argentinas y modificar los números del superávit, el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, desmintió al periodista Diego Cabot.

En este sentido, el dirigente que destacó la gestión económica de la compañía durante este año, que no ejecutó el presupuesto que tenía asignado y apuntó: “No, Aerolíneas no usa dinero de los jubilados y no esconde nada”.

“Como resultado de la mejora en su productividad, decidió financiarse en el mercado de capitales, con un instrumento muy atractivo para los inversores (dólar linked) y una de las mejores calificaciones posibles (AA+)”, informó a través de la red social X.

Como resultado de esa gestión AR obtuvo USD 100M y detalló: “La mitad fue colocada por el FGS (algo informado por nosotros mismo, dicho sea de paso) y el otro 50 % por inversores privados, en una muestra de lo atractivo del instrumento para el mercado”.

Por último, explicó: "Ese producido no es considerado en el cuadro de resultado 2023, cuya proyección para este año es de USD 32M. Por el contrario, es deuda que será afrontada con ventas futuras. Tampoco se utilizó para gastos corrientes, está preservado para la inversión en motores del 2024".

“En definitiva, fue una colocación exitosa por parte de una empresa que mejoró notablemente sus números y que tuvo una excelente recepción. El resto, es parte de la fábula a la que Diego Cabot nos tiene acostumbrados, que ni sabe la diferencia entre deuda y estado de resultado”, concluyó.