Por consecuencia de las intensas lluvias que predominan en la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque debió demorar y cancelar vuelos. Al tratarse de ráfagas de precipitaciones y no de un diluvio constante, las autoridades aeroportuarias esperan relevamientos del servicio meteorológico para actuar.

De esta manera, un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente desde Trelew fue desviado debido a que no pudo aterrizar a las 13:41 (hora estimada de llegada) por no contar con la equipación necesaria para enfrentar las condiciones climáticas, ya que, en el mismo horario arribó un avión de Gol con salida desde San Pablo.

En este sentido, mientras esperan que las precipitaciones se apacigüen, las autoridades aguardan a que la situación se normalice para continuar con la grilla. Mientras tanto, los vuelos se mantienen con demoras.

Por otro lado, el Aeropuerto de Ezeiza no sufrió cancelaciones ni atrasos debido a que la lluvia aún no llegó a la Provincia de Buenos Aires, por lo que hasta el momento no hay vuelos afectados.