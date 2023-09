El medio especializado Wine Enthusiast dio a conocer las nominaciones a los premios Wine Star Awards 2023. En la lista, la gerente general de Wines of Argentina, Magdalena Pesce, recibió la postulación a Person of The Year 2023.

Cabe destacar que es la primera vez, desde que se realizan estos premios, que una figura argentina aparece como candidata a ocupar el podio de esta terna.

Cada año, Wine Star Awards honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas a través de 13 categorías y otros reconocimientos especiales.

Por su prestigio, trayectoria e influencia de sus paneles de expertos, estos premios son considerados los más importantes del vino a nivel global.

“Este reconocimiento no solo destaca mi trabajo y el de mi equipo en Wines of Argentina, sino que también resalta nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad”, expresó Magdalena Pesce.

Además, puntualizó en que el vino es una celebración de la vida y la tierra, y que es su responsabilidad comunicar no solo el terroir, sino los valores de respeto y cuidado hacia todas las personas involucradas.

Finalmente la nominada afirmó: “Este honor es un testimonio del papel crucial que las mujeres desempeñamos en la vitivinicultura argentina”.

Los premios se darán a conocer en la gala anual de la 24° edición de Wine Star Awards, que se celebrará el 5 de febrero del 2024 en la ciudad de Miami.

QUIÉN ES MAGDALENA PESCE

En enero de 2021 Magdalena Pesce se convirtió en la primera mujer CEO de Wines of Argentina, entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales. Anteriormente y durante 7 años, se desempeñó como Gerente de Marketing y Comunicación de la misma organización.

A fines del 2021 fue elegida como una de las 50 mujeres más influyentes del mundo del vino por Women in Wine & Spirits Award en la categoría “Branding y mercadotecnia” por las prácticas en Responsabilidad Social Corporativa de la entidad. En febrero de 2022 fue nombrada embajadora de la Marca País Argentina, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, por su trabajo para posicionar al vino argentino a nivel internacional.

QUÉ ES WINES OF ARGENTINA

Desde 1993, Wines of Argentina promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en todo el mundo. Además, desempeña su papel en la orientación de la estrategia de exportación de Argentina, estudiando y analizando los cambios en mercados clave: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Europa, Asia y América Latina.

La organización tiene como objetivo colaborar en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola nacional a través de la construcción de la marca “Vino Argentino”, elevando la percepción positiva en el trade, referentes de opinión y públicos de consumo.