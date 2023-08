Enoturismo argentino: encuentro clave para dirigir su rumbo

Wines of Argentina realizará su clásico Workshop Estratégico 2023, el cual tendrá lugar el martes 15 de agosto en Los Toneles, Mendoza, en el cual coincidirán bodegas de todo el país e invitados especiales. De esta manera, se espera fijar objetivos próximos para fortalecer la industria e imponer un plan a futuro que se regule en el marco de la sostenibilidad.

En este sentido, Wines of Argentina propondrá como eje central de la conferencia Cómo mejorar el retorno de inversión de las acciones de marketing. Por este motivo, la jornada será extensa y tendrá exposiciones en las que se debatirá el interés del consumo del vino en países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Corea, México, Brasil y Perú, donde cumple un rol prioritario.

Por su parte, Alejandro Vigil, presidente de Wines of Argentina, remarcó: “Instancias de intercambio como estas nos permiten contribuir a uno de nuestros pilares institucionales, que es la articulación entre los diferentes actores del entramado vitivinícola con un objetivo común: hacer frente a los desafíos que tenemos por delante para seguir posicionando al Vino Argentino en los diferentes mercados y orientando la estrategia exportadora del sector”.

Además, de la mano de Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, aliado estratégico en el desarrollo de contenidos, se presentarán informes estadísticos sobre los números del vino en todos los mercados, para ser abordados por los participantes y aplicar nuevas técnicas para el producto.

EL CRONOGRAMA DEL WORKSHOP DE WOFA

Durante el evento, los presentes expondrán respecto al estudio Argentina Country Health in the US iniciado por Wine Intelligence en 2021, en el que se establece un análisis sobre el papel del vino en el mercado nacional y cómo influye en Estados Unidos.

Al respecto, Luis Osorio, jefe de Consumer Insights en IWSR, encabezará esta parte y la dividirá en dos temas: por un lado, su posicionamiento en comparación al resto de bebidas alcohólicas de forma global, y por el otro, se hará un “Deep-dive” sobre el consumidor norteamericano para entender su perspectiva.

También, Globant Create Studio brindará una charla sobre la aplicación de la estrategia de Media Mix, la cual resultó muy efectiva desde su primera implementación. La presentación estará a cargo de los especialistas María Celeste Lang, estratega y líder de marketing de crecimiento, y Jaime Andrés Lopez Rendón, fundador de Adbid - director General de Paid Media, en México.

Además, participarán export managers de bodegas socias; autoridades del Gobierno nacional y de gobiernos provinciales; representantes de organizaciones afines invitadas; y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Por su parte, continuará la modalidad de acciones “phygital” para federalizar el contenido y alcanzar a la mayor cantidad de bodegas asociadas de todo el país.