La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Gabriela Ferrucci, anticipó en diálogo con Mensajero los pedidos que la industria les hará llegar a los candidatos a jefes de Gobierno porteños y a presidentes de la Nación, tras el primer encuentro con Jorge Macri.

La semana pasada se reunieron las autoridades de la AHT y de la filial Ciudad de Buenos Aires con el candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, con el objetivo de manifestarle la necesidad de diseñar la creación de políticas y acciones que impulsen el crecimiento del turismo y la hotelería en la región.

"La idea es transmitir la misma situación a todos, porque creemos que muchas veces las oportunidades de mejora… o sea, nosotros somos los que lidiamos día a día con la actividad y conocemos cuáles son las situaciones más difíciles", explicó.

LA NECESIDAD DE SUMAR INVERSIÓN HOTELERA

“Hay una ley de incentivos que se puso prepandemia. En aquel momento habían hecho un análisis de las opiniones del turista extranjero sobre nuestra ciudad y el resultado fue que había muchas oportunidades de mejora en la hotelería”, contextualizó la titular de la asociación.

“Entonces salió esa ley. Había que invertir un mínimo por cantidad de habitaciones, según la categoría del hotel. Luego se presentaba los proyectos, por ejemplo, cambiar cerraduras, alfombras, todo lo que tuviera que ver con mejoras o construcciones. Según donde estaba emplazado, había que presentar las carpetas, lo aprobaban, se hacía toda la inversión, se juntaban todas las facturas y se presentaba en ese legajo la inversión” recordó.

El problema fue la inflación, continuó: “Una vez que la aprobaban, se podía presentar a futuros pagos de ingresos brutos. En el medio, la inflación se fue disparando cada vez más, por lo cual a quien lo inició en 2019 todavía no le han dado el reintegro de IB. Hoy representa mucho menos de la inversión original, porque no se actualiza, ese valor estaba en esa ley previsto a valores históricos”.

“La verdad que el proyecto de ley es interesante porque en aquel momento salió para lograr que todos nos pusiéramos en mejores condiciones de servicio, que era un poco lo que se buscaba y que se detectaba como una oportunidad. Como esa ley vence ahora en diciembre de 2023, la idea ya desde hace más de un año, es que desde el Entur nos fueran convocando a mesas de trabajo para sugerir mejoras a esa ley, y lo que nosotros propusimos fue que actualicen: yo presento un proyecto, invierto y me permiten descontar de IB y no cuando se termine el proyecto, porque si no, no se incentiva a hacer toda esa inversión de esa manera", destacó.

EL ENCUADRE IMPOSITIVO DE LA ACTIVIDAD HOTELERA

“Nosotros en la hotelería tenemos dos tasas en ingresos brutos, el 3 % y cuando se supera un monto de facturación anual, pasa al 4,5 %. O sea, se pasa a pagar un 50 % más. En los últimos cinco años, evolucionó a un 400 %, mientras el IPC fue al 800. O sea, ese piso lo apreciaron solo el 400 %”, detalló.

“Cada vez hay más empresas que pasan a tener una tasa 50 % más cara porque no respetan la inflación. Pero lo que nosotros dijimos es cuando ponen el piso, que eso sale en la ley tarifaria, por lo menos respeten la inflación, mínimo”, argumentó.

Además, puntualizó en que “hay una proporción alta de lo que se vende que es una tarifa comisionable, o sea, se factura al precio bruto y de eso hay un porcentaje de comisión para una OTA, Booking, etc”. “Yo pago ingresos brutos sobre esa factura bruta, no sobre 'neteada' de comisión. Eso merece una revisión porque estamos pagando ingresos brutos a lo que no es nuestro ingreso", agregó.

CÓMO TRANSITÓ EL SECTOR ESTA SEMANA INESTABLE

“Los empresarios en Argentina tenemos cierto ejercicio, lamentablemente, para situaciones de inestabilidad, que no es bueno para ningún negocio. Muchos hoteleros estábamos en procesos de compra, de inversión. Todos después de la pandemia, la mayoría, intentamos volver a apostar en el negocio, invertir y entonces nos encontramos con el proveedor del otro lado que cambia los precios o que no tiene, se pierden referencias. Eso en las compras tiene un efecto importante”, lamentó sobre la actualidad económica del país.

“En las ventas depende de cada persona cómo maneja su negocio, pero he escuchado clientes que no se animan a cotizar un grupo de acá tantos meses. Depende mucho de la experiencia empresaria de cada uno, de cómo maneja la situación. La incertidumbre no es buena en ninguna actividad. Para la hotelería es compleja también porque es difícil determinar valores en alimentos y bebidas, de eventos para adelante, es complejo”, siguió.