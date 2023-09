Tanto Florianópolis, como Río de Janeiro, Buzios, Pipa y Natal permiten disfrutar de sus playas, arena, vida marina, surf, excursiones y más, y son los centros turísticos por excelencia de Brasil.

Por su parte, Florianópolis es una gran isla y se destaca por su cercanía con la Argentina: aproximadamente 1700 kilómetros la distancian de Buenos Aires y en el último verano se registró un récord de visitantes argentinos. En lo que tiene que ver con Río de Janeiro, demás está decir que es una de las grandes ciudades del país: tiene casi 7 millones de habitantes y una rica historia sociocultural para conocer, además de sus bellas playas. El Cristo Redentor, favelas, carnavales, fútbol, el morro Pan de Azúcar y playas como Copacabana e Ipanema son sus mejores atracciones, junto a los circuitos diarios que se pueden realizar para conocer los alrededores.

Un poco más al norte está Buzios, una pequeña ciudad creada por pescadores que con el correr de los años se transformó en uno de los principales destinos turísticos del país, que ofrece también una gran vida nocturna y muchos restaurantes. En tanto, es posible disfrutar de reservas ecológicas y excursiones lacustres por las islas paradisíacas de la región. Pipa es parte del Río Grande del Norte, al igual que Natal, y es uno de los destinos más nuevos de todo Brasil. La playa fue descubierta por surfistas en los años 80s y es ideal para disfrutar de sus playas vírgenes, su exuberante vegetación y su ambiente relajado.

Por último, Natal, ubicado en el norte del país y a más de 5000 km de Buenos Aires, fue fundada en 1599 y su costa se extiende por más de 400 km. Es conocida por su belleza natural, hermosas playas, dunas, lagunas y cocoteros, mientras que uno de sus mayores beneficios es que la temperatura es agradable durante todo el año.

FLORIANÓPOLIS

Uno de los clásicos para los turistas argentinos en Brasil es Florianópolis: sus diversas playas y su cercanía con la Argentina lo convierten en una gran opción para quienes deseen vacacionar en el sur de ese país.

El verano 2023 fue récord por la llegada de argentinos y se estima que la 2024 será similar. Sus hermosos paisajes que combinan lo mejor de sus aguas con los morros, las 42 playas diferentes que entregan opciones a niños, amantes del surf o quienes busquen piscinas naturales con pocas olas, la variedad de atracciones, paseos y gastronomía, son algunos de los motivos para elegirlo por quienes enaltecen el lugar.

La regla general que atraviesa todas las playas en que las del norte suelen ser más concurridas, debido a que tienen una mejor conexión y la gran oferta de excursiones, bares y restaurantes, mientras que las del sur son las más tranquilas, con menos turistas.

En este sentido, las playas más movidas son Canasvieiras, Jureré Internacional, Barra da Lagoa y Campeche; las más salvajes y desoladas son Armaçao, Matadeiros, Pantano do Sul y Naufragados; las ideales para ir con niños son Cachoeira do Bom Jesus, Jureré, Daniela, Ponta das Canas y Lagoinha do Norte; mientras, que, por último, los surfistas disfrutan en Joaquina, Campeche, Mole, Barra da Lagoa, Moçambique, Morro das Pedras, Armação, Matadeiros, Ingleses y Santinho.

Además, las principales excursiones acuáticas que ofrece la ciudad son: cruzar a la Ilha do Campeche, el paseo de Barco Pirata, la visita al parque de agua Águashow, buceo y snorkel en la Ilha do Arvoredo.

La primera, pasar el día a la Isla de Campeche, es una experiencia inolvidable. Hay tres formas de cruzar: desde Barra da Lagoa, desde la playa de Campeche o desde Armação. La segunda es una atracción para toda la familia, en la que se recorren las playas del norte y se visita la isla de Anhatomirim, que contiene una fortaleza del siglo 18. Asimismo, existe la posibilidad de ver delfines y almorzar en la playa Costeira de Armação. El parque de agua en Ingleses dispone de 30 toboganes de agua y piscinas para pasar un día a pura diversión, mientras que en el buceo y snorkel se observan las bellezas subacuáticas.

Por último, los mejores lugares para hacer escapadas diarias y recorrer la región de Santa Catarina en su totalidad son: Celso Ramos, Bombas y Bombinhas, Camboriú, Palmas do Arvoredo, Penha y Beto Carrero World, Praia do Rosa, Garopaba, Imbituba, Cascata Encantada, Guarda do Embaú y Santo Amaro da Imperatriz.

RÍO DE JANEIRO

Río de Janeiro es famosa por sus playas de Copacabana e Ipanema, la estatua del Cristo Redentor sobre el cerro del Corcovado y el morro Pan de Azúcar. Su principal atracción es el festival del Carnaval, con desfiles de carros espectaculares, disfraces extravagantes y bailarines de samba, que es considerado el más grande del mundo.

Las mejores playas son: Playa do Farol es un paraíso de aguas cristalinas y arena blanca; Barra da Tijuca es más grande de Río de Janeiro y sus olas generalmente son intensas; Grumari, que integra un Área de Protección Ambiental con aguas poco profundas; Praia do Forte, en la región de Cabo Frio, ofrece aguas turbulentas y tranquilas; y, Playa do Cachadaço es la tranquilidad por excelencia; entre tantos lugares que ofrece la ciudad.

Además, este gigante que alberga millones de habitantes, tiene un gran valor cultural y social. Los mejores lugares para visitar son el Cristo Redentor, que tiene una de las visitas más famosas de Río de Janeiro; el Pan de Azúcar, donde se sube en dos tramos y las vistas de la ciudad también son magníficas; el centro es otro lugar histórico para conocer la historia y costumbres del lugar; y, el estadio Maracaná, recordado por albergar algunos de los partidos más importantes del continente.

En tanto, las mejores escapadas para hacer desde Río son Arraial do Cabo, a 160 kilómetros de Río; Angra dos Reis, a tres horas aproximadamente; ambas se destacan por sus cristalinas playas. El último tour es a Petrópolis, donde se podrán conocer los palacios y aprender sobre Pedro II, uno de los emperadores más importantes del país.

BUZIOS

Conocida por ser una antigua villa de pescadores, que a lo largo de los años se transformó en una ciudad que ofrece vida nocturna y muchos restaurantes, la península de Búzios es uno de los más reconocidos centros turísticos de Brasil, al este de Río de Janeiro. A lo largo de sus ocho kilómetros de extensión cuenta con 23 playas, donde se practican muchos deportes de vela y vuelo libre.

Sus mejores playas son Praia de Geribá, que atrae a gente joven gracias a que distintos bares que reproducen música durante todo el día; Praia da Ferradurinha tiene un hermoso paisaje, un mar de aguas tranquilas y cristalinas, donde se puede apreciar la vida marina. En este sentido, otro de los mejores lugares para disfrutar del mar son Praia de João Fernandes, donde el agua parece una piscina al aire libre; y, Praia da Tartaruga que está rodeada de una frondosa vegetación y una gran extensión de arena, y entrega los mejores atardeceres de la región.

Además, Praia Azeda y Azedinha Praia da Ferradura, Praia do Forno, Praia Brava, Praia Olho de Boi, Praia de Manguinhos y Praia Rasa Praia de Tucuns son algunas otras opciones más para disfrutar en la costa del Océano Atlántico.

Por otra parte, en caso de que el pronóstico del tiempo no acompañe, la ciudad también ofrece desde caminatas por reservas ecológicas (Reserva Das Emerências y Tauã) y paseos en barcos por las islas cercanas, hasta la visita a una de las playas nudistas más atractivas de la región y la práctica de trekking o rafting para los más aventureros.

PIPA

Pipa está ubicado en la ciudad costera de Tibau do Sul: es un paraíso para cualquier viajero en busca de sol y playa que ofrece paseos en buggy por las dunas hasta impresionantes vistas.

En los últimos años se convirtió en un popular destino turístico gracias a sus hermosas playas, su exuberante vegetación y su ambiente relajado. Fue descubierta por los surfistas en la década de 1980 y con el correr de los años se transformó en un paraíso tropical.

Se encuentra a una hora y media de viaje al sur de Natal y está situada entre dos montañas: el Monte de São Gonçalo y el Morro da Pontinha. La ciudad fue formada por pequeños pueblos de pescadores y algunos grandes complejos turísticos y hoteles.

Tras la explosión turística, se desarrolló la construcción de muchos edificios nuevos, como iglesias, escuelas y tiendas, para terminar de transformar un pueblo en una ciudad.

Es posible viajar a través de un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de Natal (NAT), y viajar en autobús por 80 kilómetros. Además, quien desee puede acceder desde otras ciudades de Brasil como Recife y Fortaleza.

Pipa ofrece un variado ecosistema que incluye tortugas, delfines, ballenas y otros animales marinos, mientras que sus playas disponen de numerosas actividades, como surf, kitesurf y windsurf, lo que la convierten en un destino ideal para aventureros. Además, cuenta con vida nocturna, siendo un destino popular para los viajeros que buscan interactuar con más personas.

Las mejores playas de Pipa son Praia do Amor, que se destacan con su suave arena blanca y sus impresionantes vistas del Océano Atlántico; Praia das Minas, es uno de los lugares preferidos de las tortugas para dejar sus huevos, que son protegidos por el proyecto Tamar; Praia do Madeiro, que ofrece numerosas actividades, como surf, surf de remo, kayak y mucho más.

NATAL

Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte, fue fundada en 1599 a orillas del río Potengi, es conocida por su belleza natural, hermosas playas, dunas, lagunas y cocoteros. Asimismo, cuenta con el beneficio de que la temperatura es agradable durante todo el año y sólo descansa durante la temporada de lluvias entre marzo y julio.

La costa se extiende por más de 400 kilómetros, por lo que sus playas más paradisíacas se encuentran en las ciudades vecinas, entre Búzios y Barra de Tabatinga al sur de la capital, aunque una de las más destacadas es Ponta Negra, buena para el baño, con una infraestructura de hoteles, restaurantes y una animada vida nocturna.

Además, la región de Ponta Negra reúne al famoso Morro do Careca, uno de los mejores sitios para contemplar la ciudad de Natal, donde hay una terraza de madera y un letrero de la ciudad, y es un lugar perfecto para capturar fotografías.

En este sentido, otras de las mejores playas de la región son Praia dos Artistas, que sus restaurantes y arena con cocoteros reciben tanto a los surfistas, buceadores y bañistas; y, Praia Caraúbas, que es reconocida por sus piscinas naturales de Parrachos de Maracajaú, formadas por corales.

En cuanto a las excursiones, una posibilidad es realizar snorkel en Maracajaú, a tan solo 70 kilómetros. Manoa Park, uno de los mejores parques acuáticos del país. Mientras que otra de las opciones es el paseo en barco hasta el Morro do Careca.