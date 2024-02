En medio de la temporada de cruceros 2023/2024, Mensajero dialogó con algunas empresas del segmento para averiguar qué nivel de ventas ronda en la región, qué tanto cuidan el bolsillo los pasajeros y cómo compiten los productos en un marco de incertidumbre económica para el sector.

De esta manera, se tomó la palabra de Flavio González, gerente comercial de Costa; Pablo Laudonia, gerente de Ventas de MSC; Joaquín Salgueiro, vicepresidente de Organfur; y Michel Diana, socio gerente de Foster.

En este sentido, las compañías aseguraron que aún focalizan en terminar de vender los itinerarios de esta temporada, aunque también empezaron a comercializar la 2024/2025 con más novedades y nuevos productos. A su vez, destacaron cuáles son los destinos favoritos y cómo se recuperan de la pandemia.

TEMPORADA 2023/2024: ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LAS EXPECTATIVAS

A pesar del contexto de inestabilidad y desconcierto en el sector, los representantes de las cuatro compañías coincidieron en que la temporada se desarrolla por sobre en las expectativas, aunque se podría estar mejor.

Así, Flavio González indicó: “A pesar de los contratiempos y previsiones que dejó el año electoral, la temporada resultó muy buena, ya que a esta altura tenemos prácticamente todo vendido. Pensamos que íbamos a tener que simplemente cumplir, pero la realidad es que superamos todo tipo de expectativas”.

Además, especificó: “Pronosticamos que para esta temporada vamos a alcanzar los 50 mil pasajeros en Sudamérica, que es un número más alto a comparación de las anteriores. Este año vendimos un 30 % más que el año pasado”.

Por otra parte, Michel Diana destacó que Foster se mantuvo en un 40 % de los números de la prepandemia y justificó la importancia de invertir en tecnologías de cruceros: “Vamos a lanzar el BTB a mediados de 2024, así que pretendemos llegar al mercado de las agencias de viajes para poder brindarles las herramientas y soluciones que ayuden a la venta y a un booking más dinámico”, y sumó: “El camino es contar con una herramienta que tenga a todas las navieras en un mismo sistema y se puedan comparar precios, salidas, itinerarios, reservas y más”.

En esta línea, Joaquín Salgueiro señaló: “Estamos vendiendo un poco por encima del número de la prepandemia y, de hecho, este enero va a ser mejor que el del año pasado. Por lo tanto, desde nuestro lado, a través de Celebrity y Azamara, estamos teniendo más pasajeros y a un precio más alto. La demanda está muy variada, pero hay muchas ventas”. También, catalogó el perfil de sus pasajeros: “Últimamente, se convirtió en uno que está preparado para las crisis económicas. Quienes antes viajaban limitándose, ahora desaceleraron en la compra de itinerarios porque los precios aumentaron”.

Por último, Pablo Laudonia presentó el balance de MSC: “Venimos muy bien; la ocupación está por encima del 90 % y el producto es sumamente competitivo, por lo que estamos muy conformes. La realidad es que, a comparación con el año pasado, el porcentaje de ventas se mantuvo similar”.

En este contexto, también consideró que el bolsillo argentino no es un problema para sus ventas: “Notamos que nuestros pasajeros son viajeros que tienen la disponibilidad económica de comprar un pasaje, por lo que no es un inconveniente la inestabilidad del país. Está claro que una parte de los turistas debió limitarse en gastos, pero en el caso de los clientes de MSC no tiene sobresaltos. A veces reina la incertidumbre en el mercado, pero no es muy grande”.

CUÁLES SON LOS DESTINOS FAVORITOS DE LA TEMPORADA

De Latinoamérica, el país preferido por los pasajeros para visitar a través de cruceros es Brasil. Sin embargo, algunas de las compañías apuestan a Buenos Aires, para potenciar la actividad de argentina, y El Caribe, que se asemeja a la propuesta brasileña.

De esta forma, Salgueiro afirmó que los cruceros de Brasil siguen muy bien posicionados para Organfur, con la demanda sigue en aumento, Sin embargo, por otro lado, aseguró: “También venimos con un movimiento razonable pero estable en El Caribe”.

En el caso de Costa, González explayó: “El preferido siempre es Río de Janeiro, Brasil, que cuenta con un itinerario de ocho noches, pero este año tuvieron mucha repercusión los mini cruceros a Uruguay con el concepto de escapada y de llegar a un segmento que antes era inalcanzable”.

Por su parte, Laudonia, de MSC, contempló que la compañía debe apostar a Argentina: “El producto de Buenos Aires es nuestro caballito de batalla por sus precios y el volumen que genera”, y a su vez, remarcó: “Últimamente notamos un crecimiento en cuanto a El Caribe”.

Así, Diana puntualizó que “la representación de Royal nos trajo a Foster muchísimos negocios que se desarrollaron en El Caribe y Europa, pero precisamente en Sudamérica fue todo un éxito”.

QUÉ SE VIENE PARA LA TEMPORADA 2025

Si bien aún restan dos meses de actividad hasta que finalice la temporada 2023/2024, las empresas comenzaron en noviembre a vender sus productos para 2025, por lo que ya cuentan con un estimado sobre qué les depara o dónde deberán hacer foco para comercializar a partir de abril.

Por un lado, Michel Diana anticipó que las ventas de Foster van a aumentar, ya que proyectan crecer tres veces en estructura y abrir sucursales, mientras que Pablo Laudonia sostuvo que para MSC será una temporada habitual, con el mismo margen de ganancias, por lo que las expectativas se mantienen a la misma altura.

Por su parte, Organfur no sufrirá grandes cambios, debido a que tendrá, por un lado, bajas de cruceros, y por el otro, destinos en alza. Joaquín Salgueiro expresó: “Los niveles de venta son, hasta el momento, bajos. Celebrity no va a llegar para salidas en la Patagonia, por lo que no va a haber mucha demanda en ese sentido. Va a haber una contracción de la oferta que seguramente provoque un aumento de precios”.

También aclaró: “En Brasil vemos un aumento de camas porque los barcos son más grandes, principalmente en Costa, y dará lugar a temporadas más largas. En la región hay un notable crecimiento. A su vez, en El Caribe va a haber una desaceleración, pero no se va a notar por los buenos números de Sudamérica”.

Sin embargo, desde Costa anticiparon una temporada con mejores expectativas que la corriente: “El año que viene vamos a volver a operar en Sudamérica con tres barcos: el Costa Pacífica en Brasil, y el Costa Favolosa y Costa Diadema en Buenos Aires”. Este último es la primera vez que llega a Argentina, por lo que, según Flavio González, será “muy novedoso porque, además, es mucho más grande que los habituales, y así, va a producir un incremento del 20 % en la oferta”.