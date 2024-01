La temporada de las termas más emblemáticas del país

Las termas en la Argentina son un fuerte destino turístico que se posiciona luego del verano como un lugar ideal para hacer escapadas y volver más relajado.

Si bien los turistas lo eligen como un lugar lúdico y de disfrute, en muchos casos no aprovechan al 100 % las propiedades curativas que ofrecen estos establecimientos. La riqueza mineral del agua, distinta en cada terma, ofrece múltiples opciones de relajación al cuerpo humano.

Para conocer más sobre el segmento, Mensajero dialogó con Teresita Van Strate, licenciada en turismo y especialista en salud y bienestar, quien puntualizó en los destinos termales de Copahue, Río Hondo y Rosario de la Frontera, porque son los más "emblemáticos" por su “envergadura” y la "cantidad de años" que tienen de trayectoria.

En este sentido, enfatizó en la importancia de conocer los detalles de las aguas de cada uno de los complejos para poder diferenciarlos y aprovechar al máximo sus propiedades.

“Cada agua tiene una riqueza mineral, por eso se las llaman aguas mineras medicinales, que las hacen únicas e irrepetibles. De por sí, casi todos los complejos termales están en zonas rurales, lo cual garantiza espacios verdes con mucha tranquilidad, aire 100 % puro, sabemos que el oxígeno es muy revitalizante porque la pérdida de oxígeno por polución acelera el envejecimiento”, indicó.

A su vez, quien también se encargó de diseñar los spas de algunos complejos termales y trabajó activamente en ellos, detalló cómo son los tres tipos de administraciones que se les puede dar al agua.

“Si me voy a tomar el baño termal es porque sé que los minerales que tiene esa agua me beneficiarán y me marcarán la diferencia. Por eso es tan importante saber cuáles son las características del agua, y la cantidad de minerales”, agregó.

LAS TRES ADMINISTRACIONES DEL AGUA TERMAL

Tópica : es la externa, la que está disponible en las piscinas y sus distintos tipos de uso.

: es la externa, la que está disponible en las piscinas y sus distintos tipos de uso. Atmiatrica o respiratoria : cuando hay aguas radónicas o con contenido de azufre, son muy bien utilizadas para hacer nebulizaciones o inhalaciones y tratar todo lo que es el sistema respiratorio.

: cuando hay aguas radónicas o con contenido de azufre, son muy bien utilizadas para hacer nebulizaciones o inhalaciones y tratar todo lo que es el sistema respiratorio. Hidroclínica: dosis de agua para beber. Bajo el control de un médico, se utilizan para tratar enfermedades gastrointestinales o para prevenir o para anemias.

LOS EFECTOS CONTRAPRODUCENTES DE LAS TERMAS

Ante una situación recurrente y normalizada como lo es permanecer más tiempo del recomendado adentro de una pileta, la especialista criticó: “La gente cree que, porque va un fin de semana a una terma, se tiene que pasar todo el tiempo metido en el agua y eso va a contraindicar, le va a hacer mal. Si yo estoy en el agua, sobre todo mineralizada, de más de 15 o 20 minutos, ya estoy absorbiendo por ósmosis esa carga de minerales que tiene”.

LOS RECLAMOS Y EL ATRASO A NIVEL NACIONAL DE LAS TERMAS

Ante una oferta mucho más reducida que en Europa, Van Strate confesó que ante cada cambio de autoridades, dentro de su segmento, se espera que se apunte al desarrollo del turismo de salud y bienestar como elemento de producción y prevención de la salud.

“Nosotros no hablamos de curar, hablamos de mantener a la gente sana a partir de estos tratamientos”, destacó y lamentó que en la Argentina no exista una ley de termas: “No se respetan los parámetros internacionales de sanidad, de salubridad, filtrado y reciclado del agua, que se da a través de la legislación que nosotros todavía no tenemos. Por ejemplo, en España hay cinco leyes que regulan el termalismo y nosotros en la Argentina no tenemos aún una ley nacional de termalismo, tenemos algunas leyes provinciales, si bien el recurso es federal, actualmente son las provincias las que dictan la ley”.

TIPOS DE PROPIEDADES QUE DISTINGUEN LAS AGUAS DE DESTINO TERMAL:

Aguas Cloruradas

Sulfatadas

Sulfuradas

Bicarbonatadas

Carbogaseosas

Radiactivas o radónicas

Ferruginosas

Oligometálicas + peloides (barros)

Vapores

UN PANTALLAZO POR ALGUNAS TERMAS DE ARGENTINA

Mensajero se comunicó con Vilma Díaz, secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de las Termas de Río Hondo y miembro del Gabinete municipal.

En este sentido, la funcionaria destacó los motivos por los cuales se posicionan como uno de los destinos termales más importantes del país: “Somos una ciudad termal, no un complejo, nos eligen por la calidad de nuestras aguas, el clima que hace también que se pueda estar de manera lúdica en las piletas, en el aire libre en pleno invierno y también la mayoría de los hoteles de categoría alta tienen servicios muy buenos en spa y de tratamientos”.

Sin embargo, aclaró que su mayor caudal de trabajo se da en el invierno: “En estos 15 años trabajamos tanto el sector público como el sector privado para instalar a las Termas como una opción en el verano, con actividades culturales y eventos para traccionar. Y los hoteles también han equipado sus instalaciones para poder recibir en esta época del año a los turistas que vienen”.

De cara a esta temporada de verano, mantienen aproximadamente 60 hoteles abiertos, lo que significa un total del 35 % de la oferta total, mientras que también disponen de hoteles de 4 y 5 estrellas, cabañas y hasta campings.

De este modo, la ciudad comenzó a profesionalizar su oferta en temporadas en las que no reciben un mayor caudal de turistas, de la mano de un gran compromiso del sector gastronómico y comercial, que ayudan a competir con precios accesibles, indicó Díaz.

Asimismo, no es muy optimista en referencia al turismo durante 2024: “A los destinos invernales siempre nos es más difícil, nos cuesta un doble de esfuerzo en materia de promoción, que en el verano, cuando es natural que la gente salga de vacaciones”.

Atractivos de Termas de Río Hondo:

Isla Tara Inti

Museo del Automóvil

Gastronomía

Moto GP (5 de abril)

Turismo Nacional y Turismo Carretera (11 y 12 de mayo)

Por otro lado, Mensajero conversó con Paul Teves, subadministrador del Hotel Termas Rosario de la Frontera, quien reveló que comenzaron el año con un promedio de ocupación muy bajo, cercano al 12 %, y que en los últimos días mejoró, tanto que el hotel estuvo lleno durante el fin de semana.

“Ya estamos arriba del 50 % en lo que va de enero y tenemos muchas reservas para el fin de semana largo del carnaval. Todavía no subimos tarifas para lo que va a ser el mes de marzo, estamos esperando un poquito a ver cómo avanza la economía de nuestro querido país, pero tenemos bastantes consultas”, anticipó.

El predio posee 70 hectáreas, en las que tiene una cancha de golf, tenis, bochas, béisbol, tres piletas, una grande y dos internas.

Una de las novedades en el complejo es que cambió el perfil de turistas que lo visita: “Normalmente, estábamos acostumbrados a trabajar con clientes de mayor edad y la verdad que tanto el año pasado como esta temporada de verano estamos viendo un ambiente muy familiar,muchos chicos”, comentó.

Mientras que explicó que la relación del complejo con el agente de viajes es distante: “Trabajamos con algunas agencias, pero son muy puntuales, solo hay 3 o 4 de Salta con las que trabajamos, pero con paquetes de pocos pasajeros”, señaló.

“Estamos apuntando más que nada al cliente particular. Tenemos muchos huéspedes habituales, que ya conocen Termas, sobre todo de Salta y Tucumán, que ya conocen lo que es el hotel y vienen normalmente. Con empresas de viajes estamos trabajando muy poco”, concluyó.