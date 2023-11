Agencia de viajes acusada de estafa, se defiende

Tras la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense que se jugó el sábado pasado en Río de Janeiro, decenas de hinchas del club argentino denunciaron en diálogo con la TV que no pudieron ingresar al estadio Maracaná a pesar de haber adquirido sus entradas a través de una agencia de viajes.

Kilómetro Uno Viajes, ante esta novedad, guardó algunos días de silencio hasta que hoy, miércoles por la tarde, publicó un comunicado en el que se defendió de las acusaciones de estafa que hicieron los fanáticos que se trasladaron a la ciudad brasileña.

A través de su red social Facebook, la empresa apuntó contra las fuerzas de seguridad locales: “Lamentamos profundamente el mal momento experimentado el pasado 4 de noviembre en el acceso al estadio Maracaná, cuando en forma arbitraria e intempestiva el personal responsable de la seguridad restringió el ingreso a varios hinchas por incidentes con la policía”.

En este sentido, tras enumerar los diferentes momentos de violencia y represión que se vivieron en Río de Janeiro, manifestó: “Varios operadores nacionales y agencias de turismo tuvimos inconvenientes para el ingreso de nuestros pasajeros. Ahora bien, respecto a Kilómetro Uno, probablemente hayan escuchado diversas declaraciones en medios de comunicación en los que se hacía referencia a una presunta estafa de nuestra empresa a los pasajeros que nos eligieron”.

Asimismo, culpó a Conmebol: "Quiero ser muy claro en esto: algunos pasajeros de Kilómetro Uno no pudieron acceder al estadio; viajaron con nosotros, los llevamos al estadio y, al final, no pudieron entrar al estadio por los mismos motivos que otros hinchas de Boca no pudieron, es decir, por la mala organización, por la restricción de acceso arbitraria y por el encono especial con el hincha xeneize por parte de quienes eran responsables de organizar el evento".

“Por un lado, falló la organización del evento en cuanto a garantizar un acceso seguro y ágil a un evento de relevancia internacional. Por el otro, la policía de Río de Janeiro actuó en forma temeraria y con pésima predisposición hacia el público argentino. Y por último, y respecto a las entradas, el sistema diseñado por la Conmebol para el envío de los tickets QR a cada usuario colapsó en la previa del partido”, enumeró.

Además, explicó que alrededor de un 15 % de los pasajeros no accedió al estadio y sostuvo que en algunos casos ofrecieron “alternativas” y en otras situaciones no lograron que los hinchas ingresen al estadio.

Ante esta situación, informó: “Apenas llegaron a Argentina, ofrecimos el reintegro total de lo abonado en forma inmediata. Incluyendo aéreos, traslados y, obviamente, la entrada”, y concluyó: “Esto es una nueva confirmación de los valores con los que llevamos adelante la empresa Kilómetro Uno: responsabilidad, honestidad y espíritu cooperativo ante posibles inconvenientes. Nunca pateamos la pelota afuera. Ganamos o perdemos, pero dejamos todo en cada viaje”.

EL COMUNICADO COMPLETO: