"Estamos apuntando a la promoción de productos de interés especial”

Hace unos días, el trade salteño vivió una de sus jornadas más importantes con la realización del Workshop provincial, que año a año crece y se consolida cómo un referente en la region.

Para conocer detalles de los resultados que dejó este encuentro, Mensajero conversó con Lia Rivella, presidenta de la ASAT, quién se refirió a la oferta que desplegaron durante el workshop.

A menos de una semana del Workshop de ASAT ¿Cómo fue la participación del trade de la provincia?

- La participación fue increíble, fue una jornada altamente productiva a nivel comercial y humano. Las actividades que propusimos extras al horario del workshop, tanto charlas como actividades, tuvieron gran repercusión, por lo que se notó un ambiente distendido, ameno y habidos de conocer las ofertas.

Tras este encuentro, ¿Cómo crees que se consolida Salta entre los destinos del país?

- La Consolidación de Salta es como región, trabajamos para eso. Y al proponer un ámbito de trabajo distinto para los oferentes, también suma a la hora de elegirnos. Fue la edición número 27 y estábamos convencidos de que había que conseguir un feedback productivo para todos los que somos parte del engranaje del sector. Pudimos contar con la participación de gastronómicos, bodegas, no solo de Salta, sino también de Jujuy y operadores de turismo de aventura. Realmente estamos felices de la convocatoria, que reunió más de 50 expositores y 250 participantes.

¿Cuáles son las nuevas propuestas a ofrecerle a los viajeros?

- En cuanto a las nuevas propuestas de la provincia, esta vez se profundizó en la promoción de “productos de interés especial” (no masivos) para público no sensible al precio. Esto dirigido a segmentos de mercados específicos, como por ejemplo las bodas, donde podés casarte en el Tren a las Nubes a tan solo 4200 metros, o en la cima del cerro San Bernardo, en una bodega o hasta en un globo aerostático. También incluimos mototurismo, avistaje de aves y pesca deportiva, entre otros.

¿Cuáles es la realidad a la que se enfrentan hoy los agentes de viajes?

- Nos enfrentamos siempre a distintos desafíos. Hemos podido trascender a diferentes contextos, no solo económicos, hemos pasado una pandemia nada menos. Presiones impositivas y cambios bruscos de las reglas del juego de un momento a otro, estafas de compañías aéreas y muchas situaciones más. Pienso que, una vez más, podremos atravesar y salir airosos. Estoy convencida de que más que nunca los viajeros deben ser cuidadosos a la hora de confiar su dinero y sus sueños. Deben estar seguros en las manos que dejan la responsabilidad de organizar sus viajes.

En las últimas semanas, a nivel nacional se lanzó el programa Argentina Emerge y a nivel provincial lanzaron el Outlet Voy a Salta. ¿Cuáles son las expectativas frente a estos dos programas?

- Cualquier beneficio que haya, siempre es bienvenido e incrementa las posibilidades de aumentar el interés para concretar un viaje. Las cuotas sin interés, es lo que más incentiva a los potenciales viajeros para decidir sus vacaciones. Espero que se estabilice, no solo la economía, sino que también el ánimo en general para así tener una temporada productiva para todo el sector.

En cuanto al Outlet Voy a Salta, es una iniciativa de la Cámara de Turismo, de la cual también soy parte, acompañada por el ministerio de Turismo de la Provincia y el apoyo también del Ente de Turismo de la ciudad.

La Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) tiene la vicepresidencia segunda y es una estrategia de ventas agresiva —por decirlo de alguna manera— donde salimos a buscar a los potenciales turistas, ofreciéndoles ventajas más que interesantes con ofertas 2x1, descuentos del 30 % al 50 % y niños gratis.

Cada empresa hizo su propio planteo con respecto a los beneficios y son reales, hicimos un trabajo de sensibilización, queremos otorgar beneficios verdaderos y que se noten. Salta se puede disfrutar todo el año, sus atractivos naturales, culturales, su gastronomía, el clima y las distintas propuestas de esparcimiento diurno y nocturno, la hacen recomendable para todo público.

A lo largo de la semana anterior, diferentes sectores se pronunciaron frente al aumento de tarifas, ¿Cuál es la posición de la Asociación frente a estos reclamos?

- Apoyamos al sector Hotelero y Gastronómico, todos somos parte. A todos nos afecta el incremento de tarifas y nos vemos asfixiados por los aumentos de los costos. Hacemos esfuerzos increíbles por mantener nuestras estructuras. Debemos estar unidos.