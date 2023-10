José Ramírez, Sale Manager para América Latina de St. Pete Clearwater dialogó con Mensajero y reconoció la importancia de los viajeros argentinos en el mercado de la playa situada en Florida y exhibió detalles sobre su propuesta turística.

En este sentido, aseguró que el destino ya está aumentando su posicionamiento, aunque todavía falta más interacción con agentes de viajes. Asimismo, señaló que “una vez que los turistas y operadores conozcan las playas, las van a recomendar en reiteradas ocasiones”.

¿QUÉ TIENE ST. PETE CLEARWATER QUE LA DIFERENCIA DEL RESTO DE LAS PLAYAS?

Los viajeros tienen que visitar la costa oeste de la Florida, lo que yo llamo “El paraíso escondido”. St. Pete Clearwater son 56 kilómetros de pura arena blanca y aguas cristalinas. Además, nuestras playas han sido galardonadas como las mejores de Estados Unidos por TripAdvisor en dos ocasiones: una en 2018-2019, y otra en 2021.

¿QUÉ ACTIVIDADES O ATRACTIVOS OFRECEN?

Nuestra propuesta abarca más que arenas blancas y aguas cristalinas. Contamos con el único museo de Dalí, el cual posee la colección más grande fuera de España; además de una ruta de más de 42 cervecerías artesanales, lo que atrae muchos argentinos; y mucha gastronomía fresca del Golfo de México. Por la mañana, se pescan los mariscos y se sirven en la mesa para el deleite de un buen almuerzo. Lo mismo sucede para la cena.

Realmente, el destino se está empezando a conocer por los argentinos, porque conocemos la Florida. Un fenómeno que yo llamo la 2M: Miami y Mickey. Pero hay mucho más que eso. Los viajeros suelen venir a nuestra zona a descansar después de una semana de ajetreo en los parques.

¿QUÉ IMPORTANCIA CUMPLE EL MERCADO ARGENTINO?

Para nosotros, es grandísimo porque sabemos que no viajan solos, sino que lo hacen en familia. Se trasladan 2, 5, 6 o 7 y se quedan también por mucho tiempo. Consideramos importante que el argentino experimente el otro lado de la Florida que no conoce. Ofrecemos hoteles de cadena más pequeños, tipo playero, pero también apartamentos de renta, equipados en 2 o 3 habitaciones, sala, comedor y cocina con su lavadora y secadora. Les brindamos la posibilidad de tener todo limpio y listo para volver y no tener que después hacer esas labores domésticas en el destino.

¿CUÁLES SON LAS PREFERENCIAS DE LOS ARGENTINOS?

Están siendo muy variados. Hemos visto están yendo más al área de Clearwater Beach, que es al norte de nuestro condado porque son ahí donde está todo el entretenimiento para la familia. Se está reflejando un alto número de argentinos que vienen en familia con niños chiquitos, por lo que la zona se presta mucho porque hay mucha diversión para ellos. En las playas hay toboganes gigantescos y barcos piratas que ofrecen almuerzos y cenas en un crucero que lleva por toda la bahía, mientras los niños juegan a escondidas y los adultos la pasan divino. A su vez, durante la cena, se puede observar el atardecer, con unos cielos anaranjados increíbles.

PARA LOS AGENTES DE VIAJES, ¿EL DESTINO TODAVÍA SIGUE SIENDO POCO CONOCIDO O YA ESTÁ POSICIONADO EN EL MERCADO ARGENTINO?

Ya tiene una muy buena posición; hemos hecho muchas campañas con operadores que han beneficiado al mercado argentino y se ha educado en gran medida. Ahora es mucho más fácil porque, a pesar de que no tengamos un vuelo directo, los turistas llegan por Miami o por Orlando y rentan autos, cruzan los Everglades, suben hacia el norte y después salen por Tampa, por lo que tienen movilización. También, hacemos muchos seminarios a través de la web, además de dar trainings personalmente y capacitar a todas las agencias de viajes en Argentina.

¿QUÉ RECOMENDACIÓN LE DAS A LOS AGENTES DE VIAJES QUE AÚN NO VENDEN EL DESTINO?

Definitivamente, si no lo conocen, los invito a que vengan a nuestra zona. Los esperamos con los brazos abiertos. Lo más importante para las agencias de viajes es que se registren y busquen a través de la página de Visit Florida, donde tenemos una sección exclusiva para que se eduquen y aprendan a vender circuitos. Uno de ellos es el Tocan Sanpique Clearwater, donde no solamente se ofrece información del destino, sino que se encuentra una gama de videos y fotos para observar. Estoy seguro de que cuando nos visiten, van a volver y nos van a recomendar mucho a los pasajeros.