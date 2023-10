La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca) publicó un comunicado en el que expresan su preocupación por la reciente, sorpresiva e imprevista paralización de la operatoria de comercio exterior aéreo en Argentina debido al “Bloqueo Informático” aplicado por la AFIP sobre la Terminal de Cargas Aéreas en Aeropuerto de Ezeiza.



“La Cámara de Líneas Aéreas desea expresar su profunda preocupación ante la situación actual que enfrenta la operatoria de comercio exterior aéreo en Argentina debido al ‘Bloqueo informático’ impuesto a la Terminal de Cargas del Aeropuerto de Ezeiza por 72 h", inicia el comunicado.

En este sentido, puntualizan en que el bloqueo fue “sorpresivo” y que se enteraron en el transcurso de la mañana cuando se produjo, prácticamente, la paralización total de las operaciones de comercio exterior aéreo (tanto para Importación como Exportación) en Ezeiza.

Al respecto, Felipe Baravalle, director ejecutivo de Jurca, especificó que este hecho generó automática e inmediatamente graves repercusiones económicas y operativas para la industria de Carga Aérea y quienes requieren de este servicio por soluciones de 24 hs.

“Ante la sorpresa de la nota, varios operadores se han visto forzados a solicitar el ’Embargo Aéreo’ (suspensión de recepción y envío de carga a este destino), ya que si bien la nota manifiesta sus fundamentos por cuestiones relacionadas con la importación, la misma genera también la paralización total de las exportaciones en curso, como la necesidad de suspender todo lo que esté en camino o programado para los próximos días, algo raramente antes visto: el cierre total de mercado aéreo de Argentina con el mundo", manifestó Baravalle.



LAS CONSECUENCIAS DE LA MEDIDA TOMADA POR LA AFIP

De acuerdo a lo que explicaron desde la cámara, el bloqueo informático impuesto a la Terminal de Cargas de Ezeiza ha generado una interrupción significativa en las cadenas de suministro y en la logística del comercio exterior aéreo.

En este sentido, puntualizaron en que esto afectará a numerosas empresas y sectores económicos, “quienes dependen de la agilidad y eficiencia de las operaciones aéreas para mantener su competitividad en el mercado global”.

“Este Aeropuerto representa más del 95 % de las operaciones de Carga del país. Aplicar esta paralización de toda la carga sin considerar como impacta a la marca Argentina en los mercados extranjeros, resulta difícil de comprender", cuestionó Baravalle.

A su vez, puntualizó en que no se entiende cómo es que se pone en riesgo la importación y exportación de bienes de origen Biológico (Vacunas, muestras médicas, medicamentos críticos destinados a trasplantes de corazón, etc.) y Perecederos (Frutas verduras, carnes, pescados, lácteos, etc.

“La Cámara de Líneas Aéreas, como representante de las principales aerolíneas que operan en Argentina, tiene como objetivo promover el desarrollo y crecimiento de la aviación comercial en el país. Reconocemos la importancia del comercio exterior aéreo como un componente fundamental de la economía nacional, facilitando el intercambio de bienes y fortaleciendo los lazos comerciales internacionales”, indica el comunicado de la Jurca.

Finalmente, instaron a las autoridades competentes a tomar todas las medidas necesarias para resolver esta situación de manera urgente: “Es imperativo que se restablezca la operatoria de comercio exterior aéreo en Argentina, garantizando la continuidad de las actividades comerciales y minimizando el impacto negativo en la economía nacional”.

Además, se pusieron a disposición para colaborar activamente con las autoridades y todas las partes interesadas para encontrar soluciones efectivas que permitan restablecer la normalidad en la operatoria de comercio exterior aéreo en Argentina.