El ministro de Economía, Sergio Massa, respondió los dichos de la oposición que hablan de cómo es la financiación de los pasajes internacionales de la compañía.

Durante la presentación del nuevo simulador de vuelo para los Boeing 737 MAX y la celebración de un nuevo aniversario de la estatización de la empresa fue inevitable que el oficialismo responda a los dichos sobre la privatización.

El primero en tomar la palabra fue Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, quien agradeció públicamente la decisión tomada por la presidenta de 2008, ya que la compañía se encontraba en un estado “calamitoso y desastroso”.

A su vez, el actual presidente de Aerolíneas Argentinas realizó una cronología sobre el proceso de fortalecimiento: "Entre 2008 y 2015 se modernizó la totalidad de la flota, la cual era obsoleta, se levantó el concurso de acreedores, se recuperaron los simuladores de vuelo, se retornó al IATA Clearing House, se modernizaron los sistemas y la compañía ingresó al SkyTeam”.

Además, destacó el trabajo del equipo a partir de una comparación con la gestión anterior: “A partir del éxito de la estatización, Mauricio Macri se vio obligado a no privatizarla. No lo hizo, pero puso en marcha su plan de revolución de aviones, mediante el cual se reguló salvajemente al sector, permitiéndole a las líneas extranjeras operar en cabotaje, lo que es ilegal. Para 2019, no había aerolínea que operara en el país que no tenga fuertes pérdidas, y por eso, muchas abandonaron el país”.

Por último, Pablo Ceriani analizó las políticas implementadas por Aerolíneas Argentinas desde el retorno de la gestión hasta la actualidad: “Desde 2019 tuvimos que afrontar la pandemia, repatriamos 80 mil argentinos, dimos la vuelta al mundo para traer insumos y vacunas del exterior, y al mismo tiempo, trabajamos para fortalecer la aerolínea de bandera, fusionando Aerolíneas Argentinas y Austral”.

Por otro lado, agregó: “De esta manera nos superamos: en lo que va del semestre ya hemos transportado más que en 2019 y contribuimos a la conectividad entre las provincias”.

EL APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL

Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, principales representantes del oficialismo en la actualidad, reconocieron la importancia de Aerolíneas Argentinas no sólo para fortalecer al turismo, sino también para contribuir a la economía nacional.

Cristina Kirchner confesó: “La decisión de estatizar no fue ideológica, sino que fue pragmática de gestión económica”. Además, argumentó: “En ese momento, el Estado le pagaba salarios y combustibles a una empresa privada”.

A su vez, la vicepresidenta aclaró que, durante la suspensión de la privatización, se mejoraron los elementos de transporte, se brindó prestigio a los aviones modernizándolos y se mejoraron los sueldos de los trabajadores, lo que previo a la decisión se encontraba en un estado calamitoso.

El ministro de Economía, Sergio Massa, expresó los números financieros que se obtuvieron a partir de la empresa: “Hemos tenido una fuerte incorporación y participación de Aerolíneas en la liquidación de divisas, lo que contribuye al duro momento que atravesamos como país, y es por eso que nos ahorramos más de 25 millones de dólares al año”.

A su vez, aseguró que uno de los principales objetivos de nuestra compañía es garantizar el desarrollo federal, y consolidó: “Si queremos un país federal, desarrollo e inclusión en las diferentes regiones, identidad y conectividad, tenemos que defender a Aerolíneas”. También, culpó a la gestión anterior de vender simuladores de vuelo, disminuir los servicios y apagar conexiones, lo que obstaculizó el margen de ganancias.

Finalmente, respondió a los dichos que los vecinos del conurbano cuando compran leche le financian el pasaje a Roma a los que viajan en AA a Roma. "Pido, para encarar el proceso electoral, que seamos serios y rigurosos con los números. Con el vuelo a Roma AA ganó en su primer mes 12 millones de dólares. Ningún vecino le pago el pasaje a nadie, muchos de los que pagaron ese boleto nos ayudaron a aumentar el volumen de vuelos a Catamarca, donde incrementamos las frecuencias porque se festeja la fiesta del Poncho. Eso es tener aerolínea de bandera".