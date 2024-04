"Para la primera fase de la Copa América, esperamos llevar entre 350 y 400 pasajeros"

En las últimas horas, la Conmebol confirmó a partir de cuándo los hinchas de todo el mundo podrán comenzar a adquirir sus tickets para ver la final de la Copa América 2024 que se jugará en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

Esto será el 1.° de mayo, pero aún falta y las que ya están disponibles son las entradas para la Fase de Grupos, Cuartos de Final y Semifinales y que se pueden comprar en la página oficial de la Copa América 2024.

Pero para quienes quieren viajar con todos los servicios, tickets incluidos, Mensajero conversó con Gonzalo Velázquez, director de Modo Vuela, agencia de viajes especializada en salidas a competencias deportivas, tanto a nivel internacional, como en el plano nacional, como fue en el caso de ayer con el River-Boca.

¿Qué paquetes tiene en promoción Modo Vuela para viajar a la Copa América?

- Son para los tres partidos, sea toda la primera fase. Que es Argentina contra Chile, contra Canadá y contra Perú. Eso incluye aéreos y traslados en todos los destinos, más traslados al estadio. Estos paquetes incluyen, dependiendo de cuál elija el pasajero, entradas que son categoría 3, 2 y 1, que lo que cambia es la ubicación. En caso de que el pasajero quiera cambiar la categoría de alguno de los paquetes, se puede hacer, pero lo tienen que avisar con 15 o 20 días de anticipación.

¿Cuál es el tipo de categoría que se incluye en estos paquetes?

- En Atlanta contamos con hoteles 4*, con desayuno. En el caso de los partidos que se van a jugar en New Jersey, vamos a hacer base en New York, así el pasajero tiene la posibilidad de hacer excursiones y más actividades. Entonces, en ese caso también será 4*, pero sin desayuno. Por su parte, en Miami tenemos más de dos opciones, pero destacamos Uma House y Lennox Miami, en South Beach y Miami Beach, respectivamente, y ambos con desayuno.

En caso de que el pasajero quiera hacer algún cambio en el alojamiento, ¿Ustedes dan esa posibilidad?

- Todos los paquetes son todos cambiables. Tenemos casos de pasajeros que ya nos compraron, que nos han pedido ir a Orlando y después a Las Vegas, por ejemplo, y lo hacemos sin ningún problema. O sea, armamos los viajes a medida.

¿Las salidas son acompañadas?

- Todas son con coordinadores, van alrededor de seis a quince coordinadores con nosotros y que van a estar presentes en los micros de traslados.

¿Qué excursiones están ofreciendo a los pasajeros?

- Ya están todas las excursiones cargadas para quienes las quieren comprar extra. En todas las ciudades se puede hacer run city tour típico, pero también hay reservas de restaurantes, concierge service para todos los lugares. Tenemos acuerdos con algunos sitios a los que vamos a llevar a nuestros clientes, como La Cabrera y Cafe Prima Pasta. Hicimos acuerdos para darle beneficios a los pasajeros, por ejemplo el que hicimos con Banco Makro que vamos a armar un paquete especial para semifinal y final, porque tenemos ya toda la segunda fase con la preventa, donde estamos haciendo acciones con el banco, para quienes pertenecen a Macro Selecta, que son los mejores clientes del banco.

¿Qué beneficios incluye Modo Promo?

- Es un paquete que sacamos en promoción con unos lugares que quedaron cupos. Incluye dos partidos: el segundo de la fase de grupos, que es el que se va a jugar en New Jersey, entre Argentina y Chile; y el tercero que será en Miami, entre Argentina y Perú. Este programa son tres noches en New York y cinco noches en Miami. Se incluye traslados a los estadios, no al aeropuerto, aéreos y entradas. El otro es el paquete que incluye los tres partidos.

¿Sienten que los paquetes de Modo Vuela tiene algún diferencial, más allá del expertise de la empresa?

- Nosotros hacemos mucho énfasis en la hotelería que tomamos en cada uno de los destinos en los que los pasajeros van a hacer base. Por ejemplo, en New York, en Midtown, en Atlanta, en el centro: en Miami, en la línea de playa. Hay muchos paquetes, hay con hoteles en Fort Lauderdale, en Hollywood, en Brickell, que son lugares buenos todos, pero creemos que el cliente argentino quiere estar en Miami Beach, en la playa.

¿Ya tienen un aproximado de la cantidad de reservas que tienen para la Copa América?

- Tenemos una expectativa para la primera fase de llevar entre 350 y 400 pasajeros. Estaremos entre el 40 y 50 % de la venta solo para la primera fase.

¿Por qué cree que los pasajeros los eligen para este tipo de salidas?

- Nosotros hace más de quince años que trabajamos haciendo eventos deportivos, prácticamente es nuestro perfil y nuestra agencia está preparada para salidas de este segmento. En este momento estamos organizando viajes a tres eventos importantes, más allá de la Copa América: el Rugby Sevens Madrid, que será en mayo y junio; la presentación del Duki en Madrid, que será en el Bernabéu; y hasta ayer estuvimos con el River-Boca, con un vuelo nuestro.