SeaWorld se prepara para uno de sus eventos más esperados

SeaWorld Orlado acumula una neblina sombría mientras se prepara para albergar el Howl-O-Scream. El evento más temido de la ciudad, en noches seleccionadas del 8 al 31 de octubre, serán la peor pesadilla del parque.

Este año, los valientes podrán enfrentar tres nuevas casas embrujadas y cuatro zonas inmersivas de miedo, inspiradas en diferentes temas de terror que van desde un muelle petrificante hasta un terreno baldío tóxico.

Los visitantes que deseen experimentar emociones aún más intensas podrán desafiarse a sí mismos en aventuras sórdidas durante la noche, incluidos las favoritas Manta, Maki, Pipeline e Ice Breaker.

Para un descanso de la emoción sin perder el ánimo, habrá tres bares endiabladamente interactivos con bebidas refrescantes disponibles en todo el parque. El evento incluso presenta monstruosos espectáculos en vivo para complementar el entretenimiento nocturno.

En total, Howl-O-Scream de SeaWorld contará con cinco casas embrujadas, siete zonas de miedo e innumerables gritos en todos los rincones.

LAS NOVEDADES MÁS ESPANTOSAS

Los visitantes podrán ingresar a las nuevas casas embrujadas, incluida una aventura bajo la superficie del mar en “D3LER1UM666 Laboratories”, rodeada por las profundidades infinitas de los océanos.

También podrán enfrentar peligros congelados en la nueva Beneath The Ice – The Meltdown, donde el fuego, el hielo y el humo se confunden. Aquellos que se atrevan también podrán explorar un pantano oscuro y tumbas macabras en Dead Vines: Nawlin’s Nightmare, o enfrentar una espeluznante brujería en una casa maldita.

Además de las novedades, las casas de la temporada pasada como Captain’s Revenge in Darkness y Blood Beckoning regresan aún más terribles.

Por otro lado, tres nuevas zonas de miedo harán que los visitantes se vuelvan locos. “Toxic Turmoil” presenta criaturas mutadas, humanos sedientos de sangre y plantas carnívoras hambrientas. A su vez, “Blood Light District” demuestra que toda belleza tiene un precio y maldice a sus víctimas con lazos de sangre.

Para completar la noche de miedo, el "Carn-EVIL Pier" cuenta con payasos sedientos de sangre que dan la bienvenida a los invitados a su espectáculo. Además de las nuevas pesadillas, las zonas "Portal of Passage", "Frozen in Terror: Alive in the Ice", "Witchcraft Bayou" y "Terrors of the Deep" han regresado.

LOS BARES MÁS SANGRIENTOS

Howl-O-Scream de SeaWorld Orlando no estaría completo sin espectáculos igualmente angustiosos y animado, como Siren's Song. Los visitantes podrán encontrarse en la icónica historia de las sirenas que se aprovecharán de los miedos. Los visitantes también quedarán fascinados con la actuación musical de Jack el Destripador en el galardonado "Monster Stomp".

Y para los descansos, sin perder el espíritu de Halloween, habrá diferentes bares disponibles en todo el parque con bebidas y golosinas espeluznantes. Este año vuelve el “Longshoremen Tavern”, un bar temático de horrendos estibadores.

También se encontraron “Siren’s Last Call”, sirenas malditas que ofrecen una de las bebidas más clásicas del evento: “The Siren’s Kiss”. Los viajeros podrán disfrutar de diferentes manjares como “Vampire Burger”, “Bloody Rids”, “Dead Flesh” y “The Ofrenda”.