Universal Orlando Resort presenta el Día de las Infancias

Volar por la plantación de calabazas en Flight of the Hippogriff: esta es una gran montaña rusa para que los pequeños monten por primera vez. Aquí los niños aprenden a acercarse a un hipogrifo antes de subir en esta aventura por el cielo. Ellos van a girar y ver el castillo de Hogwarts y Hogsmeade durante el camino.

Encantarse con el mundo de Dr. Seuss: sumérjase en sus historias favoritas en Seuss Landing, un área colorida y caprichosa inspirada en historias de los libros del Dr. Seuss. Los niños pueden viajar en un auto sofá en Cat in the Hat o subir y bajar en la atracción One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Otras atracciones famosas son el Caro-Seuss-el y la experiencia Oh! The Stories You’ll Hear.