Bahamas alcanzó los 8 millones de turistas

Más de 8 millones de turistas visitaron las Bahamas durante 2023, un logro histórico en materia de turismo, que se concretó gracias a la planificación estratégica y las iniciativas visionarias impulsadas por el sector público-privado.

En este sentido, se destaca el trabajo del Ministerio de Turismo, Inversiones y Aviación local junto a Nassau/Paradise Island Promotion, The Bahamas Out Islands Promotion Board y The Bahamas Hotel & Tourism Association.

El viceprimer ministro de ese país, quien también se desempeña como titular de Turismo, Inversiones y Aviación, I. Chester Cooper, destacó: “Las Bahamas ha sido durante mucho tiempo un destino muy solicitado y alcanzar los 8 millones de visitantes es un hito que refleja la dedicación colectiva de nuestros profesionales del turismo en todo el país”.

A su vez, agregó: “Mientras celebramos este logro, estamos igualmente centrados en forjar un futuro que garantice un crecimiento sostenido año tras año y mejore la experiencia de los visitantes”.

Las estrategias de ventas y marketing fueron claves para atraer turistas de todo el mundo, combinados con iniciativas publicitarias y el apoyo de los agentes de viajes, los consejos de promoción y los hoteles asociados. De este modo, se logró recibir nuevas compañías de cruceros y fue acompañada de un aumento del transporte aéreo.

Por su parte, la directora general de Turismo, Latia Duncombe, indicó: "Este hito histórico en la llegada de visitantes es un claro indicador del encanto y la riqueza únicos de nuestro destino de 16 islas. Nuestra inquebrantable dedicación en ofrecer experiencias diversas y auténticas pone de relieve nuestra estrategia de Marca Bahamas. Nos aseguramos que el viaje de cada viajero no sea una simple visita, sino una experiencia inolvidable y enriquecedora que le invite a volver a nuestras hermosas costas".

LAS CIFRAS DEL ÉXITO

Las llegadas en crucero desde principios de año aumentaron más de un 60 % en comparación con el mismo periodo de 2022 y un 45 % en comparación con 2019, antes de la pandemia. Las llegadas de extranjeros en avión, que incluyen escalas y visitantes de un día, crecieron más de un 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La ocupación hotelera superó la de 2019, con tarifas diarias medias e ingresos por habitación significativamente superiores a los de ese año. Además, siguen registrando ganancias en el gasto total de los visitantes y las métricas también están cambiando con los visitantes que pernoctan.

"Vemos que las tarifas de las habitaciones son casi un 60% más altas que en 2019 y, sin embargo, las tasas de ocupación son más altas y las noches de habitación vendidas siguen aumentando. Esto no solo se traduce en mayores ingresos para todos los involucrados en el turismo, sino que también refleja la extraordinaria demanda que existe para nuestro producto", afirmó el funcionario.